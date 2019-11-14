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廣達展望樂觀 歐系美系外資調升目標價

最新更新：2019/11/14 11:18

（中央社記者吳家豪台北14日電）代工廠廣達第3季獲利優於預期，歐系外資看好廣達筆電及伺服器展望改善、獲利率提升，調升評等至優於大盤，目標價上修到72元；美系外資維持加碼評等，目標價上修到72元。

廣達股價今天開高，早盤高點來到63.3元、漲幅近4%；至10時55分左右，成交量超過1.62萬張。

歐系外資發布研究報告表示，廣達今年第3季每股盈餘新台幣1.13元，優於市場預期，主要受惠於毛利率與營業利益率攀升、營業費用控管。廣達預期第4季筆電出貨將季減低至中個位數百分比（約1%到6%），毛利率與營業利益率將與第3季持平；推估2019年全年筆電出貨將年減近7%，但看好2020年伺服器營收將持續成長兩位數百分比（10%以上）。

歐系外資認為，廣達受惠於筆電及伺服器展望改善，加上產品組合優化與效率提升有助改善獲利率，將廣達2019年、2020年、2021年每股盈餘預估值調高4.5%、7.6%、7.9%至4.2元、4.61元、5.15元，投資評等從「中立」升至「優於大盤」，目標價從60元調高到72元。

美系外資指出，廣達今年第3季營業利益率2.1%為近12季新高，進入獲利成長循環，預估2020年、2021年每股盈餘將成長10%、21%至4.55元、5.5元，是伺服器供應鏈首選個股，維持「加碼」評等，目標價從70元上修到72元。（編輯：趙蔚蘭）1081114

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