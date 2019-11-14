可成毛利率拚回3成 車用產品明年上半年出貨

（中央社記者吳家豪台北14日電）金屬機殼廠可成今天召開法人說明會，董事長洪水樹認為最壞時間已過，第4季將持續成長，看好毛利率短期將回到30%以上；可成也布局車用機構件，預計明年上半年出貨。

可成2019年第3季營收新台幣278.16億元，季增73%，年增10.9%；毛利率23.1%，與第2季持平，年減19.3個百分點；營業利益率16.1%，季增7個百分點，年減16.9個百分點；稅後淨利33.99億元，季增24.6%，年減48.2%；每股盈餘（EPS）4.41元。

洪水樹在法說會上表示，2019年整體來說，確實是壓力很大的一年，主要影響在手機部分，去年底原本預測很高的量，但是嚴重下修，導致可成很多高成本庫存，接下來又出現需求不振，導致產能利用率降低，是今年表現不佳的主要因素，其他產品包括筆電則穩健成長。

洪水樹直言，可成「最壞的時間已經過了」，最近成長動能相當好，今年第4季看起來還是可以繼續成長，庫存方面很快可以回到正常水位。今年資本支出較審慎，到第3季為止約31億元，相較去年全年110億元明顯偏低，主要用途包括高單價產品。

展望2020年，洪水樹看好成長動能將持續到明年第1季。可成在發展策略上，一方面要衡量市場趨勢仍有很多不確定性，思考如何固守本業，在現有產品上做出好成績。在新產品也不遺餘力，汽車產品未來1到2季會正式出貨，目前不只一個客戶，產品較偏向外觀件，與電子產品結合，是可成能夠快速切入的領域，至於對營收和獲利的貢獻還很難估算。

他強調，機殼產業的資本投入相對較高，要長期穩健發展，必須有比較高的毛利率，否則長期發展動能會受影響。相信明年可以看到可成毛利率明顯改善，一些高成本庫存在未來幾個月會消化完畢，稼動率也將提升，接下來幾個季度目標是毛利率回到30%以上，再逐步提升。

法人關注5G手機的機殼設計變化，洪水樹指出，5G對可成是充滿挑戰與希望的議題，從機殼角度來看，5G裝置的零件種類增加，要考慮散熱及高速傳輸的效率問題，機殼需要開更多孔洞，在機構件設計與製造上會更複雜，這些都是困難，但同時也代表有更多機會。

他說，去年可成把產能推到高峰，就現有產能而言，還有相當餘裕可應付未來需求，因此未來1到2年不會有大幅度的資本支出。

可成投資長暨發言人巫俊毅表示，今年10月可成毛利率提升到26%，營收規模放大帶來一些幫助，看好第4季營收相較第3季還會有相當的成長，也一定會優於去年第4季，除了需求動能很強，稼動率也比去年同期好很多。（編輯：楊凱翔）1081114