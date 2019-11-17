餐飲股迎旺季 推禮盒攻冷凍年菜20億大餅

（中央社記者江明晏台北17日電）時序邁入第4季，餐飲股除了迎接聚餐旺季，也延伸新成長動能，六福、王品瞄準冷凍年菜商機；有「涓豆腐」等品牌的豆府以及王品也陸續進攻禮盒市場，打造第二成長曲線。

明年春節來得早，許多民眾已開始規劃年菜，帶動每年市場規模至少有新台幣20億元的冷凍年菜商機蠢動，六福旅遊集團今年推出21款商品，包含17道冷凍年菜單品、4組年菜套餐等，並布局全台1.2萬實體通路據點、4大電商平台，有望進一步延伸館外營收。

王品集團積極打造第二成長曲線，去年新成立的萬鮮公司今年跨入禮盒市場，打通超商、超市及電商通路，為搶攻冷凍年菜20億元的大餅，王品集團今年將首推冷凍年菜組合預購加入戰局，將在14日正式預購。

豆府旗下最大韓式品牌涓豆腐全台共計18間門市，第19家門市預計於12月7日在苗粟正式開幕，涓豆腐並與洋芋片品牌合作，首推風味洋芋片，搶攻零食市場商機，全台門市也銷售煎餅等伴手禮，並預計在春節期間，正式進攻禮盒市場。

漢來美食旗下品牌「漢來上海湯包」在2017年9月於台中開出首間分店、2018年6月進軍台南，首月營收即突破700萬元，成為集團展店品牌中的小金雞，今年11月漢來上海湯包揮軍北上桃園，有望透過展店效益繼續挹注營運成長。（編輯：楊凱翔）1081117