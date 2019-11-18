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燦坤總經理李佳峰辭職 上任僅7個多月

最新更新：2019/11/18 10:51
3C通路商燦坤18日發布重大訊息宣布，總經理李佳峰（左）因個人規劃為由提出辭職申請。圖為李佳峰日前參加燦坤全民購物節活動記者會。（燦坤提供）中央社記者吳家豪傳真 108年11月18日
3C通路商燦坤18日發布重大訊息宣布，總經理李佳峰（左）因個人規劃為由提出辭職申請。圖為李佳峰日前參加燦坤全民購物節活動記者會。（燦坤提供）中央社記者吳家豪傳真 108年11月18日

（中央社記者吳家豪台北18日電）3C通路商燦坤今天發布重大訊息宣布，總經理李佳峰因「個人規劃」提出辭職申請，自4月1日上任以來僅7個多月，引發外界聯想燦坤品牌轉型及電商布局是否生變。

燦坤今天也公告，今年5月17日上任的副總經理暨發言人蔡依玲辭職。

近來台灣重資產的實體3C通路面臨消費型態轉變，李佳峰今年4月上任以來，推動多項改革，以消費者為核心，包括拓展新店格門市、營收結構轉變、推廣獨賣商品、電商優化等策略。

李佳峰11月4日受訪表示，目前燦坤還有283家門市，從第1家門市至今已經有29年，轉型是必要之路，燦坤將推出「品牌升級」的新店型，預估明年首季將開出第1家，未來至少會插旗六都，既有門市目前傾向調整體質，沒有大幅關店計畫。

不過，李佳峰當時也坦言，燦坤的轉型策略推動費時，可能需要以「年」作為單位計算。（編輯：趙蔚蘭）1081118

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