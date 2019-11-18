5G族群輪動 外資上週買超鴻海華通

（中央社記者潘智義台北18日電）看好5G行動通訊，外資輪流加碼相關個股，台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場買超新台幣107.63億元，連續兩週大買鴻海、華通，都是5G概念股；賣超前3名全是面板股。

證交所統計，上週外資在集中市場買超107.63億元，其中買進金額為1829.2元，賣出金額為1721.57億元。買超個股以鴻海最多，賣超則以群創最多。

外資上週買超前3名依序為鴻海買超12萬8995張、中信金買超4萬7836張、華通買超4萬3765張。

上週外資自集中市場賣超最多的前3名上市公司依序為群創賣超10萬5760張、友達賣超4萬1915張、彩晶賣超2萬4445張。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，外資買超鴻海、華通，都是看好5G行動通訊帶動5G手機快速成長，市場滲透率從今年底不到1%、明年底達15%至20%，到3年後可望達到70%。

蔡明翰分析，鴻海是5G手機製造概念股，也掌握高速運算產業發展實力，布局人工智慧（AI）成為未來發展重要方向。外資連兩週買超鴻海，最初是看好其中長線發展，但鴻海財報公布結果優於市場預期，相對於其他5G手機指標股台積電、大立光股價偏低，因此出現落後補漲行情，雖然隨後鴻海股價有點利多漲不動的情形，但仍為外資青睞標的。

他說，印刷電路板（PCB）廠華通基本面較佳，同樣受惠5G題材，在PCB、散熱、砷化鎵等族群輪動下，外資也呈現輪流買超局面。

至於外資賣超面板股，其實還是供過於求的問題，在中國政府扶植強大紅色供應鏈的狀況下，中國大陸面板廠持續擴充新產能，新廠一波接一波產出大量面板，低價競爭的結果，台廠就算擴大下游電視組裝規模，為自家面板找到出海口，也只能稍微緩和供過於求的困境，仍躲不過市場低價競爭的殘酷現實。（編輯：林孟汝）1081118