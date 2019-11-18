IMD台灣人才評比排名大躍進 政策綜效發威

國發會主委陳美伶表示，台灣整體政策持續往正確的方向推進，使得國際評比出現好成績。（國發會提供）中央社記者潘姿羽傳真 108年11月18日

（中央社記者潘姿羽台北18日電）瑞士洛桑管理學院今天公布「2019年世界人才報告」，台灣大幅進步7名；國發會主委陳美伶表示，新南向政策、攬才專法、公司法、稅改都有幫助，這次排名大躍升，顯見整體政策持續往正確的方向推進。

據IMD發布的「2019年IMD世界人才報告」（IMD World Talent Report 2019），在63個受評比國家中，台灣排名第20名，較2018年大幅進步7名。

而在「人才準備度」、「吸引與留住人才」及「投資與發展人才」3大類中，台灣進步最顯著的大類為「人才準備度」，今年大幅提升至第12名，較去年進步15名。

「人才準備度」是評比一國人才資源的充足程度，其中有2個細項指標屬於台灣的強勢項目，分別是「教育評比（PISA國家研究中心）」排名全球第2，與去年持平，「學校重視科學教育」排名則為全球第3。

國發會官員解釋，「學校重視科學教育」是今年有做調整的指標，採計科學、工程、數學等領域的畢業生占比，台灣高達33%，排名全球第3，成為進步的重要推力。

另個細項「外籍大專以上學生移入」排名也上升至第13名，反映政府深耕教育新南向政策，開發多元招生策略的成效漸顯。

台灣在「人才準備度」表現傑出，「吸引與留住人才」排名第29名，則有較大進步空間；在這大類中，「對外籍技術人才的吸引力」排名第48名，雖然落入中後段，但已較去年進步7名，顯見「外國專業人才延攬及僱用法」以及政府積極完善留才環境的相關措施有助益。

國發會為了吸引國際優秀人才來台，配合外國專業人才延攬及僱用法，設計「就業金卡」整合機制，自2018年2月上路，截至今年10月底，已核發超過465張「就業金卡」，申請情形相當熱絡。

國發會官員笑說，有一位來自美國的外籍人士談起來台原因，竟是他在中國上海停留時，有人向他大力推薦台灣，他便興沖沖地來尋找發展機會。

另1位於台灣學校任教的外籍鋼琴家，則對於政策推進相當有感，由於就業金卡持有人無須受一定雇主聘僱，他不須再受限於「受僱」身分，可以自己收學生、在外表演，讓藝術靈魂不受拘束。

在「吸引與留住人才」大類中，「企業員工士氣」也較去年進步8名，則是反映去年以來相繼修訂「所得稅法」、「產業創新條例」及「公司法」等法規，落實優化稅制及強化企業員工獎酬工具，已強化留才攬才的政策力道。

陳美伶總結，台灣今年排名大幅進步，但仍有改進空間，未來會持續檢討鬆綁專業人才引進與移民相關法規，積極推動新經濟移民法草案立法，希望能吸引與留住更多人才，充沛台灣的人力資源。（編輯：鄭雪文）1081118