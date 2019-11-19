微星跨足手遊市場 投資模擬器廠BlueStacks

（中央社記者吳家豪台北19日電）電競大廠微星今天宣布與手遊模擬器廠龍頭BlueStacks策略結盟，並參與BluesStacks新一輪融資，藉此吸引手遊市場的年輕玩家，具體投資金額則未揭露。

BlueStacks成立於2011年，是一家專門生產BlueStacks App Player及其他雲服務跨平台產品的科技公司，全球超過2億遊戲玩家使用BlueStacks推出的跨平台模擬應用程式。

透過此次策略結盟，BlueStacks的手遊模擬器與微星的電競PC達成全面整合。微星與BlueStacks合作研發的MSI App Player可結合微星電競設備的性能及電競功能，例如自動背光熱鍵功能可讓遊戲場景及事件與鍵盤燈光同步。

微星指出，目前MSI App Player預載於微星全系列電競產品上，支援高效能多開引擎，可實現多螢幕、多帳號的需求。

微星總經理江勝昌表示，用手機玩遊戲，與在PC上玩遊戲的感覺完全不同，而手遊用戶也是微星的目標族群。BlueStacks在手遊模擬器市占超過55%，是全球第一，擁有超過1億的註冊用戶，每月活躍用戶數超過3000萬人。

江勝昌說，微星與BlueStacks合作超過2年時間開發手遊模擬器，2018年推出針對微星電競PC優化的MSI App Player。目前市面上手機螢幕更新率以60Hz為主，下一代要拉高到120Hz，但微星筆電螢幕更新率已達240Hz，透過手遊模擬器還可以同時開啟多個視窗，讓玩家更方便練功。

他也指出，BlueStacks在新一輪融資有很多投資者，微星是其中之一，其他每個投資者都「大有來頭」；BlueStacks認為微星是重要的策略夥伴，因此邀請微星參與。微星董事會已決定投資BlueStacks，但投資金額沒有達到證交所規定需要公告的門檻，並未揭露。

媒體追問，微星投資BlueStacks是否受到Google等大廠發展雲端遊戲平台的影響，江勝昌直言「一點關係都沒有」；他認為，雲端遊戲平台還需要很多年才能實現預期目標，微星投資BlueStack純粹是看好BlueStacks在手遊的領先地位與發展前景。（編輯：張均懋）1081119