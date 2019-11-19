盜版內容侵權年逾283億 影視公協會祭檢舉獎金

台灣有線寬頻產業協會理事長鄭俊卿表示，音樂、電影都已經受到智慧財產權很好的保護，但是有線電視頻道一直都是侵權行為的受害者，對產業造成很大的傷害。中央社記者吳柏緯攝 108年11月19日

（中央社記者吳柏緯台北19日電）盜版機上盒與非法影視網站，每年對影視產業造成損失達新台幣283億元，為了打擊盜版，影視產業4大公協會共同製播宣導短片，並祭出最高5萬元的檢舉獎金。

台灣有線寬頻產業協會、中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會、中華IPTV頻道商協會、台灣OTT協會等台灣4大影視產業公協會，今天發佈「拒絕盜版電視盒宣導短片」，盼透過影片喚起民眾的版權意識，協助打擊盜版，保護台灣的影視創作環境，並協助產業發展。

台灣OTT協會理事長錢大衛引用資策會的調查資料指出，盜版的機上盒與非法的影視網站，每年對影視內容產業造成的損失高達283億元，打擊盜版勢在必行。

台灣有線寬頻產業協會理事長鄭俊卿表示，音樂、電影都已經受到智慧財產權很好的保護，但是有線電視頻道一直都是侵權行為的受害者，對於產業造成很大的傷害，而且也會影響消費者的權益。

著作權法在今年新修訂了相關規範，針對提供非法、侵權內容給公眾使用的程式、網站或機上盒祭出罰則，鄭俊卿表示，雖然這在立法院可能是一個很小的法，但是對產業來說卻是很重要的一大步。

今天發布「拒絕盜版電視盒宣導短片」除了宣導版權觀念外，也同步公布檢舉方式。鄭俊卿說明，若民眾發現盜版與非法內容，可撥打檢舉電話02-23959995，檢舉成功後將會依照個案情形，提供2萬到5萬元不等的獎金。

鄭俊卿呼籲消費者應支持正版，並養成使用者付費的觀念，當著作權受到保障，內容製造者也會願意投入更多資源創作內容，產業進入正向循環。（編輯：楊凱翔）1081119