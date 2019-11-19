茂林-KY二次重編財報 拚恢復普通交易

（中央社記者潘智義台北19日電）導光板廠茂林-KY因轉投資頎茂光電未提供財報，被簽證會計師出具保留意見，導至茂林-KY被打入全額交割股，但今晚茂林-KY已收到頎茂財報，並已將二次重編財報送交證交所。

台灣證券交易所表示，將在審閱茂林光電科技（開曼）公司重編財報後，才會決定茂林-KY股票是否從全額交割股恢復為一般交易，時間未定。

茂林-KY申報最近期財務報告，因未能取得採用權益法投資的頎茂光電1月1日至9月30日財務報表，致無法評價，經其簽證會計師出具保留結論核閱報告。證交所15日公布，茂林-KY自19日起變更交易方法，改為全額交割。

證交所今天在記者會指出，依國際會計準則公報規定，茂林對頎茂光電持股達40%，編製財務報告須以「權益法」認列投資收益，除非有但書的例外狀況，才可以「成本法」認列。

證交所認為，茂林光電因無法取得頎茂光電財報，只能由鑑價方式評估投資收益，改採「成本法」認列頎茂光電投資收益，但這樣重編的財報並不具說服力，希望公司提供更多事證，讓財報符合標準；當然取得頎茂光電財報，依「權益法」認列還是比較理想的方式。

不過，茂林-KY今晚表示，不斷努力與頎茂光電懇談溝通後，頎茂光電已在11月18日提供頎茂今年第3季自結財務報表正式文本。因此，決定仍按權益法對頎茂進行評價，並再次重編今年前3季合併財務報告，以求財報做到最允當的表達。

茂林-KY說，第二次重編的第3季合併財報淨利調整為新台幣1億4847.6萬元，每股稅後盈餘（EPS）為1.13元，並已經臨時董事會通過。（編輯：林孟汝）1081119