威潤營運添翼 日本訂單到手

（中央社記者江明晏台北21日電）威潤科技拓展日本市場有成，今天傳出已正式與日本市占第一的車輛空調系統供應商，同時也是日本最大的汽車零件製造商簽訂開發合約，正式成為其供應商，將增添營運動能。

法人透露，威潤科技與該製造商簽訂的開發合約內容包括產品的開發規格、開發時程及測試規劃，該製造商將導入威潤科技ODM衛星定位監控產品來讀取、監視冷凍車的空調狀態，協助車隊管理者避免代價高昂且風險巨大的故障出現，藉由預防性維修預測（Predictive Maintenance） 來減少生產力及營收的損失。

為避免食安問題，衛生福利部訂定低溫物流的冷藏溫度應在攝氏7度以下，冷凍貨物則應在負18℃以下 ;而日本對於低溫運輸雖然有嚴格的法規要求，但在今年年初仍發生大型宅配公司因溫度設定錯誤，導致上千份年菜報廢的事件。

威潤科技這次與日本最大汽車零件供應商即是針對冷凍車空調系統監控進行合作，透過安裝威潤科技ODM衛星定位監控產品即時追蹤、掌握空調系統運作狀態，並藉由數據判讀壓縮機狀況，進一步預測保養、維修時程，協助車隊管理者在機器故障前便進行維修處理，以減少生產力和營收的損失，同時確保車隊營運的安全與效率。

據法人圈消息指出，目前該供應商已在積極測試威潤科技送樣的客製化產品，預計2020年第一季完成測試並進入量產規劃，後續將導入包括日本、香港、新加坡等國家地區。法人指出，除了冷凍車空調監控ODM專案外，威潤科技與該日本最大汽車零件製造商在業務上還有許多合作的空間，有望為威潤科技未來營運成長的的重要引擎之一。（編輯：蘇志宗）1081121