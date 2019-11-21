金可雙策略站穩市場 3年內拚隱形眼鏡亞洲第一大

（中央社記者韓婷婷台北21日電）金可-KY以多品牌、多品項策略站穩大陸市場，預估明年營收將持續成長，毛利率在新品及自營比重拉高下可望拉升，中長期設定3年內成為隱形眼鏡亞洲第一大，6年內全球彩片第一大。

金可今天參加櫃買中心舉辦的業績發表會，財務副總兼發言人張泰榕表示，明年大陸OEM（代工生產）市場還是有較大增長，自有品牌也會成長，由於基期低，幅度相對較大，除了大陸市場外，包括日本及台灣市場也將持續穩定成長；產線會持續擴增，但擴增幅度將小於今年。

金可旗下主要品牌包括海昌（Hydron）、海儷思（Horien）、綺芙莉（Givre）、妃蜜莉（Femii），擁有中低端到高端完整產品線，金可隱形眼鏡在中國大陸整體市占率為25%，護理液則占有28%的市占率。

金可中國市場貢獻集團營收達7成，其中來自批發比重約38%、零售占24%、電商占38%，電商成長速度有加快的態勢。台灣市占貢獻2成營收，日本市場占1成。

張泰榕表示，大陸隱形眼鏡人口成長還是驚人的，但今年整體產業成長率約僅10%，主要是受到大環境景氣影響降級消費，例如原本戴日拋改戴月拋，月拋改季拋壓低消費金額。

金可-KY 第3季單季營收新台幣21.04億元，毛利率55.51%，單季每股盈餘（EPS）3.72元，年增85%；累計前3季營收58.3億元，年增7.4%，毛利率55.95%，稅後盈餘7.88億元，年增35.2%，前3季EPS 8.52元，年增35.2%，逼近2018全年9.01元。（編輯：林孟汝）1081121