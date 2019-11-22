柏文第3季獲利動能趨緩 股價逢修正壓力

（中央社記者江明晏台北22日電）經營「健身工廠」的柏文累計前3季財報刷新新高紀錄，但第3季獲利動能趨緩，近期股價逢修正壓力，今天盤中下探192元，和9月下旬的251元波段高點相比，跌幅逾2成。

柏文第3季合併營收新台幣8.98億元，寫下新高，季增2.2%、年增11.75%，毛利率31.84%，略低於第2季31.86%，優於去年同期31.56%，但營益率17.86%，低於第2季18.23%及去年同期18.22%，為近5季低點。

柏文第3季歸屬母公司稅後淨利1.15億元，季減0.33%、年增1.72%，仍創同期新高，因上市股本增加，每股盈餘1.74元，低於第2季1.77元及去年同期追溯調整後的1.76元。

投顧指出，柏文第3季獲利低於預期，主要受信義廠擴增面積後會員招募低於預期、使用權資產折舊增加、行銷費用提升所致。預期第4季在新據點開出下，營收仍可望年增1成，但考量教練課營收放緩、規模經濟效益下降及費用認列調整，調降營收成長預期。

然而，累計柏文前3季合併營收26.13億元，年增20.84%。毛利率32.09%、營益率18.6%，歸屬母公司稅後淨利3.47億元，每股盈餘5.32元，營收、毛利率、營益率、獲利齊創同期新高。

柏文近期股價逢修正壓力，今天盤中下探192元，跌幅約2%，和9月下旬的251元波段高點相比，跌幅逾2成。（編輯：趙蔚蘭）1081122