房市回溫 10月5大銀行新承做房貸創同期高

（中央社記者潘姿羽台北22日電）央行今天發布10月5大銀行新承做房貸金額新台幣551.08億元，創下歷年同期新高，房貸利率1.615%，也維持在歷史低點；央行官員表示，除了反映第4季為傳統旺季，房市自2016年起，也逐步溫和成長。

10月台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀等5大銀行新承做房貸金額為551.08億元，月增94.06億元，來到歷年同期的新高水準。央行經研處副處長吳懿娟指出，第4季是傳統交屋旺季，許多區域都有交屋潮，加上10月工作天數較9月略增，也有助於成交情況趨熱。

觀察10月6都建物買賣移轉棟數，雙北市、桃園市、台南市、高雄市月增率都在10%以上，台中市月增更達44.9%；前10月六都建物買賣移轉棟數年增率則為8.1%。

吳懿娟分析，除了10月有交屋潮帶動，從大趨勢來看，2016年房地合一稅制上路，當年房市處在相對低點，而後房市轉以自住買盤為主，需求溫和成長，加上前陣子建商、賣方都有讓利行為，也有帶動買氣，使得建物買賣移轉棟數多為正成長。

值得注意的是，從央行日前公布的第3季理監事會議事錄摘要可以看出，央行理事擔心房市有潛藏風險，也有理事建議，央行在房價上漲預期形成的初步階段，就應對市場提出預警。

媒體詢問，當前房市有無風險偏高的問題，吳懿娟表示，該名理事是善意提醒，但以目前情況來看，房地合一稅上路後，稅制成為重要成本考量，房市成交量要回到以前的高峰「不是很容易」。

吳懿娟解釋，那位央行理事是希望房市成長之餘，不要出現太多投機性買盤，不過據央行觀察，房市買方依舊以自住為主，銀行也相當注意風險控管，房市逾放比和其他類比較，仍處在相對低點。

10月五大銀行新承做房貸金額創下歷年同月新高，房貸利率1.615%與上月持平，維持在歷史低點。吳懿娟表示，現在是自住市場，且銀行積極拓展房貸業務、爭取優質客戶，基於上述因素，房貸利率變動不會太大，大概會在1.6%左右波動。（編輯：楊凱翔）1081122