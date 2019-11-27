離岸風場國產化 CIP：落實金額逾300億元

（中央社記者潘羿菁台北27日電）離岸風場開發商哥本哈根基礎建設基金（CIP）彰芳暨西島風場開發案，近期底定最終合約簽署階段，CIP開發長許乃文直言，總計落實國產化訂單，將會遠遠超過新台幣300億元。

彰芳暨西島風場開發案總裝置容量為600MW，CIP細數從水下基礎、基樁、風機運輸暨安裝工程、水下基礎運輸暨安裝工程與陸上變電站，日前已完成跟本土廠商簽署合約，包括中鋼、世紀鋼、中鼎工程關係企業俊鼎工程、樺棋營造與東元等都是CIP供應商。

許乃文表示，光是鋼構國產化金額就高達215億元，另外還有機電零組件與相關工程，總計國產化落實訂單金額遠遠超過300億元。

CIP今天也公布，將與中鋼攜手在台灣建置全球最大機艙組裝廠，組裝能量可達9MW，目前已展開選址作業，台北港與台中港都是選址範圍，最快會在今年底確認，屆時風機廠MHI Vestas會在組裝廠建置功率轉換模組（PCM）組裝產線。

同時，功率轉換模組的5大關鍵零組件包括電纜線、不斷電系統、變壓器、扣件與配電盤，都會落實國產化目標，許乃文透露，後續機艙罩與機艙鑄件也會由台廠負責承接。

另外，風機葉片製造廠已找來本土葉片風機廠天力合作，由MHI Vestas負責開模葉片製具，投資金額逾7億元。

許乃文強調，政府強力執行國產化政策，這塊踩得非常堅定，這些日子願意了解業者困難點，也會一起想辦法解決，因此即使MHI Vestas知道落實在地化製造要求艱難，但也一一解決，所以目前MHI Vestas在全球各地供應風機，承諾在台灣國產化比例最高。（編輯：林淑媛）1081127