歐商調查台灣就業市場 逾6成有意願海外工作

（中央社記者潘姿羽台北27日電）歐洲商會與米高蒲志今天共同發表2020台灣薪酬標準指南，報告指出，有63%受訪者明年有意前往海外工作，而台灣目前商業環境處於人才技能較高，薪資成本卻偏低的狀況。

歐洲商會與米高蒲志對台灣就業市場提出憂心之處，台灣人才逐漸流向中國大陸，使得台灣維持人才招募導向的就業市場；米高蒲志華南與台灣地區董事總經理鐵弼時（Mark Tibbatts）更直言，台灣的薪資水準和其他亞洲國家相比，確實偏低，不利人才競爭。

2020台灣薪酬標準指南調查約8000位就業者，結果顯示，有63%受訪者明年有意前往海外工作。

米高蒲志台灣總經理吳紹瑀說明，這63%有意前往海外工作的受訪者，並不只侷限於中國，而是台灣以外有更好機會，他們都有意願；儘管就業者轉換工作有不同因素，職涯發展、職務內容、家庭因素都會影響，但薪資確實是重要考量。

此外，歐洲商會執行長何飛逸表示，許多會員反映不論藍領、白領，都有找不到人力的問題，且不只傳統產業，綠能、風力發電等新興產業也存在人才缺口，要如何教育年輕人了解這些產業，進而願意投入，是眼前的重要課題。

雖然台灣就業市場有些問題待解，但也有好消息，鐵弼時指出，科技領域前景依舊看好，預期軟體開發、線上遊戲初創公司、應用程式開發及其他開發人員主導的領域，仍會有充沛的市場活力。

鐵弼時也說，部分全球大型科技公司證實他們將在台灣進行投資，Google宣布2020年會擴增1倍的辦公室空間，Amazon和Microsoft也確認在台進一步擴展研發中心。

報告並提到，台灣半導體、再生能源、醫療保健與生命科學等產業，2020年的前景相當光明；不過隨著數位轉型，部分後勤工作漸漸會被人工智慧（AI）或外包人力取代，金融服務業也將減少後勤人員招募。

至於人工智慧、物聯網、5G無線通訊產業，明年將會持續進步，報告內容指出，愈來愈多跨產業公司在軟體開發過程中，採用雲端平台，微服務重要性也不斷提升，如果求職者在這些領域擁有純熟技術，在相近產業內轉換工作時，薪資平均可增15%。

2020台灣薪酬標準指南內容總結，2020年台灣的數位、工程、科技、資料等領域快速發展，人才競爭將相當激烈，特別是軟體開發、線上遊戲初創公司與應用程式開發，這3大產業將共同支撐台灣明年的就業職場。（編輯：鄭雪文）1081127