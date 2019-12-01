外資長假前調節賣壓 台股恐延續高檔震盪

（中央社記者吳家豪台北1日電）外資長假前調節賣壓出現，台股週線翻黑；投信分析，逐漸進入外資法人年底休假高峰，台股應會延續高檔震盪走勢，中小型績優股相對有表現機會，看好5G、真無線藍牙耳機、Mini LED等題材。

國際局勢再添變數，擔憂氣氛蔓延至29日亞股表現，加上台股近關情怯，外資長假前調節賣壓出現，重要權值股暫時熄火，指數終場下跌127.51 點，收在11489.57點，成交量放大至新台幣1200.28億元，週線翻黑，月線連三紅。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美中貿易談判持續，第一階段協議簽訂仍無明確時間表，美國總統川普日前簽署香港人權法案，是否影響中美雙方談判，值得進一步觀察。

在資金面，根據證交所統計，29日外資轉買為賣、賣超126.22億元，11月以來外資仍累積買超逾700億元。廖哲宏表示，儘管今年美國聯邦準備理事會（Fed）將不再降息；不過，聯準會從11月進行每月約600億美元購債計畫，預計持續至明年第2季，無異為貨幣寬鬆政策重啟，有利於資金行情延續。

在基本面部分，廖哲宏表示，整體科技市場今年第4季淡季不淡，除了iPhone銷售優於預期外，近期蘋果新發表的無線耳機AirPods Pro熱銷造成消費者等待時間拉長3至4週。

國際IC領先公司像是聯發科及高通發表新款5G手機晶片，預計手機品牌將於明年第1季陸續發表新的5G手機產品，帶動新產品拉貨動能，樂觀預期科技需求動能將延續至明年第1季。

廖哲宏說，現階段資金面正向、基本面科技相關產品需求回溫，預估明年上半年台灣企業營收獲利回復正成長，儘管美中貿易不確定性延宕，仍然正面看待台股行情。在題材面看好5G趨勢、真無線藍牙耳機（TWS）以及Mini LED（次毫米發光二極體）相關供應鏈，並預期2020年資本支出成長將帶動工具機以及設備產業的復甦與成長。

日盛日盛基金經理人張亞瑋表示，時序上逐漸進入外資法人年底休假高峰，預期台股高檔震盪走勢應會延續，但創高不易；目前進入財報空窗期、歐美年底銷售旺季，以及選舉行情期待下，市場尚無促使指數大幅修正理由，預期在外資逐漸缺席下，盤勢將轉為內資主導盤，中小型績優股相對有表現機會。

張亞瑋指出，2020年許多央行寬鬆仍會持續，資金面偏向寬鬆，提供股市最大驅動力。由於發酵近一年的舊題材已漲多，可逢高分批減碼，同步留意新題材概念，看好半導體、真無線藍牙耳機、PCB（印刷電路板）中的高密度連接板（HDI）等族群至明年上半年可望淡季不淡。

產業方面，張亞瑋分析，新iPhone可望支援5G並帶動大換機潮，iPhone台系供應鏈將是主要受惠者，可留意股價基期偏低的蘋果供應鏈，看好5G帶動的基站、手機軟硬板新規格及材料改變、Mini LED、手機全螢幕及OLED（有機發光二極體）滲透率提升受惠股，並看好半導體需求展望至2020年第1季皆屬正向，相關概念族群股可持續關注。（編輯：蘇志宗）1081201