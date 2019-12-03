泰碩前10月EPS 2.8元 年增105.88%

（中央社記者韓婷婷台北3日電）泰碩因股票交易達公布注意交易資訊標準，自結10月營收4.62億元，年增59.8%，EPS為0.33元，年增6.45%，低於9月的0.36元；累計前10月EPS為2.8元，年增105.88%。

泰碩受惠手機熱管及5G基地台出貨熱絡帶動，10月營收衝上新台幣4.62億元，連續4個月創新高，月增1.3%，年增59.8%，稅後盈餘2900萬元，年增26.1%；累計前10月合併營收37.34億元，年增35%，稅後盈餘2.42億元，年增142%，EPS為2.8元，年增105.88%。

泰碩營運熱滾滾，不過10月獲利未隨著營收上衝新高，泰碩表示，主要受到匯損影響，相較於9月出現匯兌益利，業外差距明顯擴大，加上新產能開出初期及新產品出貨影響，不過毛利率已隨著良率調整逐步穩定，有正向的表現。

展望後勢，泰碩表示，基地台產品由於招標案從10月延至12月，將些微影響11及12月營收表現，預估明年第1季開始小批量試產，明年第2季量產，明年客戶布建數量已經確定，目標客戶總需求由原來的1天1500台增加至5000台。泰碩目前產能為1天300台，將隨著客戶需求陸續增產。

至於手機散熱，泰碩於2018年第4季手機熱管開始出貨主流客戶，2019年第3季均溫板（VC）也開始出貨主流客戶，目前熱管及VC均同時出貨，預計5G手機對VC的需求將明顯增加；泰碩業務副總暨發言人郭尚仁表示，目前手機訂單能見度已到明年3月；在產能規劃上一般熱管將維持在月產400萬根，手機熱管維持在200萬根，手機VC則持續擴增到300萬片。（編輯：趙蔚蘭）1081203