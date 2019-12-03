香港示威中國經濟疲軟 國銀保守看未來1季獲利

（中央社記者劉姵呈台北3日電）金融研訓院最新報告指出，受香港示威抗議、中國經濟疲軟影響，國銀高階主管對未來1季海外獲利轉趨觀望保守；不過，逾放比及備抵呆帳提列均穩定，國銀今年獲利目標預計仍可達歷史新高3500億元。

金融研訓院今天發布11月銀行高階主管指數（BEI）分數為60.1，較10月指數53.8上升6.3%；其中BEI經營指數分數為60，較10月指數54.1上升5.9%；BEI市場面指數分數為60.6，較10月指數52.4上升8.2%。

市場面指數方面，金融研訓院指出，美國聯準會今年歷經3次降息後，尚需時間觀察降息後對美國經濟的傳導效應，預估除非美國經濟前景出現實質性變化，否則今年底之前聯準會利率決策將維持不變；預估聯準會貨幣政策2020年上半年傾向適度寬鬆的可能性仍高於緊縮，因此，國銀高階主管對利率市場走勢仍維持保守看法。

經營面指數方面，金融研訓院表示，適逢年底，國銀高階主管對於未來1季的平均利差、呆帳覆蓋率、手續費及佣金收入、金融交易收入的看法上升幅度較大。

國銀全體銀行今年前3季稅前盈餘累計達新台幣2864億元，較去年同期成長6.9%，全年是否能較去年繼續成長，國銀高階主管認為OBU（國際金融業務分行）及海外分行的獲利表現為關鍵。

其中，儘管香港分行獲利表現今年前3季表現仍佳，然而國銀高階主管也研判，香港經濟受到示威抗議活動產生實質影響已在所難免，加上中國經濟景氣疲軟，使得中國分行企業信用風險升高，2大海外獲利來源表現仍待觀察，國銀高階主管對未來1季海外業務整體看法轉趨觀望保守。

整體而言，因國銀逾放比及備抵呆帳提列決策均維持在穩定水準，國銀高階主管預計今年全年國銀獲利，仍將以3500億元的歷史新高為獲利目標。

此外，金管會明年1月起將放寬國銀投資基金及創投事業計提資本的規定，可望增加國銀資本適足率，以及投資基金與創投意願，政府5+2產業投資也可望受惠，國銀高階主管也看好政策對國內銀行經營具有實質效益。

BEI指數由金融研訓院編製，調查銀行高階主管對未來1季銀行業經營狀況，及金融市場環境變化的預估，由經營指數及市場指數組成。

其中，BEI經營指數是由銀行業對營收、淨利、人員、風險、資產品質、經營效率等經營面未來看法所組成；BEI市場指數則由對利率、股市、匯市及房市等看法所組成。以100至0作為指數區間，50是榮枯分水嶺，大於50代表樂觀，小於50代表悲觀。（編輯：林孟汝）1081203