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川普對美中貿易協議澆冷水 亞股震盪

最新更新：2019/12/04 13:17

（中央社香港4日綜合外電報導）美國總統川普對於美中年底前是否達成貿易協議澆冷水，亞洲投資人今天在股市擴大賣壓。

數週來市場原樂觀看待美中接近達成部分貿易協議，先前白宮作如此表示。不過，川普最新說法是，他樂於等到明年11月的總統大選之後才與中國達成貿易協議。

川普抵達倫敦時對媒體說：「我沒有定下期限。」

在形勢緊張的北大西洋公約組織（NATO）高峰會前，川普這番談話引發歐美股市一陣寒意。

美國以匯率操縱為由，對阿根廷與巴西再徵收高關稅，並揚言對法國實施的數位稅，美國也要課徵100%報復性關稅，令投資人感到緊張。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）更警告，若美中在15日前沒有完成第一階段貿易談判，美國將按計畫於當天對中國貨品課徵更多關稅。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）分析師卡崔爾（Rodrigo Catril）表示，關稅議題又回來了，再度造成市場震盪。

亞洲各股市今天普遍下挫。香港、東京、雪梨與首爾股市都下跌逾1%，台北與上海股市各跌0.4%，新加坡股市跌0.5%、馬尼拉股市跌0.8%。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1081204

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