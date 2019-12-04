更多編輯台推薦新聞：
中國交通銀行迫港籍主管辭職 港人職場處境堪憂
兩岸

中國交通銀行迫港籍主管辭職 港人職場處境堪憂

諷刺當局遭剝奪國籍40年 米蘭昆德拉重獲捷克公民身分
文化

諷刺當局遭剝奪國籍40年 米蘭昆德拉重獲捷克公民身分

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生
政治

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生

專題／AED廣布全台可救人 為什麼使用率這麼低
生活

專題／AED廣布全台可救人 為什麼使用率這麼低

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

夏普推動企業和政府市場 目標業務占比逾5成

最新更新：2019/12/04 14:44

（中央社記者鍾榮峰台北4日電）台灣夏普今年首次盛大參加台北資訊月，公司指出，夏普業務朝向三大面向邁進，推動B2B和B2G市場發展，預估相關業務比重提升到50%以上。

鴻海集團轉投資的夏普（Sharp）首次參加今天起到8日的台北資訊月活動，台灣夏普以「SHARP CES 智慧連動 時刻感動」為主題，定調9大主軸產品核心，其中展示120吋8K顯示器、首台最小的8K相機、智慧家庭解決方案、Dynabook筆記型電腦等，以及首次在台灣亮相的夏普5G原型機手機等。

台灣夏普表示，夏普集團財報持續實現獲利和業績成長，今年積極拓展業務，大幅度創新轉型，業務推進朝向Smart Business、8K Ecosystem和ICT資通訊三個面向邁進，朝向8K+5G生態系統前進。

台灣夏普指出，集團深耕各國，結合當地夥伴和通路，除了原有的消費族群（B2C）市場外，轉型朝向企業商務（B2B）和政府（B2G）市場發展，規劃相關業務在整體業務比重將從35%提高到50%以上。

夏普集團也深耕5G應用，台灣夏普指出日本市場為配合明年2020奧運用8K轉播，在5G連網的軟硬體基礎建設上不遺餘力，也應運而生5G連網手機，搭配日本當地電信商，預計明年上半年開賣。台灣夏普將跟隨台灣5G開台時間，規劃上市5G手機。

台灣夏普也展示Dynabook筆記型電腦系列，推出行動商務解決方案，預期明年2月推出消費型機種。（編輯：趙蔚蘭）1081204

延伸閱讀
鴻海旗下鴻騰砸17億再投資康達智 強化光學布局

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報