夏普推動企業和政府市場 目標業務占比逾5成

（中央社記者鍾榮峰台北4日電）台灣夏普今年首次盛大參加台北資訊月，公司指出，夏普業務朝向三大面向邁進，推動B2B和B2G市場發展，預估相關業務比重提升到50%以上。

鴻海集團轉投資的夏普（Sharp）首次參加今天起到8日的台北資訊月活動，台灣夏普以「SHARP CES 智慧連動 時刻感動」為主題，定調9大主軸產品核心，其中展示120吋8K顯示器、首台最小的8K相機、智慧家庭解決方案、Dynabook筆記型電腦等，以及首次在台灣亮相的夏普5G原型機手機等。

台灣夏普表示，夏普集團財報持續實現獲利和業績成長，今年積極拓展業務，大幅度創新轉型，業務推進朝向Smart Business、8K Ecosystem和ICT資通訊三個面向邁進，朝向8K+5G生態系統前進。

台灣夏普指出，集團深耕各國，結合當地夥伴和通路，除了原有的消費族群（B2C）市場外，轉型朝向企業商務（B2B）和政府（B2G）市場發展，規劃相關業務在整體業務比重將從35%提高到50%以上。

夏普集團也深耕5G應用，台灣夏普指出日本市場為配合明年2020奧運用8K轉播，在5G連網的軟硬體基礎建設上不遺餘力，也應運而生5G連網手機，搭配日本當地電信商，預計明年上半年開賣。台灣夏普將跟隨台灣5G開台時間，規劃上市5G手機。

台灣夏普也展示Dynabook筆記型電腦系列，推出行動商務解決方案，預期明年2月推出消費型機種。（編輯：趙蔚蘭）1081204