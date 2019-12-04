企業專頻將釋出 電信業錯愕時間提前憂權益受損

（中央記者江明晏台北4日電）行政院將拍板企業專頻專網，電信協會對企業專頻釋出時間點提前，感到「很錯愕」，認為電信業者與企業取得頻譜必須公平，此舉將讓電信業者企業市場流失，和企業合作機會被剝奪。

行政院政務委員吳政忠今天說，4800MHz到4900MHz頻段將規劃為專頻專網使用，明天院會通過後，企業或公部門等可立即向國家通訊傳播委員會（NCC）申請實驗使用。

5G第一波釋照12月10日開始競標，底價訂為新台幣300億元，由5大電信業者廝殺角逐，市場預料，在3.5GHz黃金頻段「僧多粥少」的狀況下，勢必掀起一場銀彈大戰，NCC原先預計標金收入可達新台幣400億元，不過在考量前瞻性、未來發展與應用性，同時尊重立法委員建議與職權，NCC代理主委陳耀祥日前表示，將預算收入提高10%，達到440億元。

吳政忠指出，專網的頻段規劃在4800MHz到4900MHz，提供給企業、公部門與非營利機構等申請實驗使用；預計2021年到2022年開放申請專頻專網執照，2023年進行商用頻譜第二波釋照。

台灣電信產業發展協會副秘書長劉莉秋表示，對於企業專頻釋出時間點，比原先預期的提前「感到錯愕」，由於先前認知是企業專頻將在2022年至2023年第二波頻譜釋照一起釋出，現在時間點提前到明天可立即向NCC申請實驗使用，預計2021年到2022年開放申請專頻專網執照，等於和電信業者取得頻譜後再建設的時程差異不大，而電信業者卻要競標才能取得頻譜，對於電信業者「被迫買全區」、「負擔高建設義務」、 「企業市場還被搶奪」等狀況表達不滿。

她進一步說明，5G的商業模式中，有80%是來自B2B（企業對企業）市場，政府此舉讓企業和電信業在取得頻譜上幾乎同步，等於是剝奪電信業和企業合作的機會。

她指出，電信業者針對企業專頻重申「3個公平、一個必要」立場，分別為「頻譜成本公平、法遵成本公平、獎勵輔導措施公平、以及檢視設立企業專頻的必要性」。

因此她強調，電信業者也應可以申請企業專頻，盼官方要明訂電信業者可申請，不可被排除在外，電信業者也才能自由抉擇要競標多少頻譜與申請多少頻譜，讓企業做最好的資源配置。（編輯：楊凱翔）1081204