新普11月營收連4月創新高 12月依舊不看淡

（中央社記者韓婷婷台北6日電）鋰電池大廠新普受惠筆電、二輪電動車及手機、無線耳機等各品項需求持續暢旺，11月營收再攀高來到新台幣75.1億元，月增4.2%，連續4個月創新高，展望後續，新普表示，12月下滑有限。

新普董事長宋福祥表示，11月營收續創新高，各產品線看來都有表現，12月動能看來下滑應也有限。明年在各產品持續成長帶動下應可穩定成長，第1季有農曆春節因素預料仍是全年較淡的一季。

新普受惠傳統旺季效應帶動，11月單月合併營收來到75.1億元，較上月成長4.2%，年增率10.4%，為連續第4個月刷新歷史新高紀錄，累計前11月合併營收662億元，較去年同期成長14.7%，表現亮眼。

新普為筆電電池大廠，儘管筆電進入成長停滯期，近幾年積極拉升市場占有率，仍保持穩定成長態勢，另外也是蘋果（Apple）iPhone、iPad及真無線藍牙耳機（TWS）AirPods的電池供應商。

新普近幾年積極轉型，除了在兩輪電動車（LEV）電池成效亮眼外，跨入資料中心備援電池（BBU）領域，第4季已有小量出貨，明年可望為營運增添新動能。

新普第3季稅後盈餘為12.27億元，季增率達42.5%、年增44.2%，寫下單季獲利新高紀錄，EPS為6.64元，創歷史新高；累計前3季稅後盈餘26.8億元，年增24.2%，每股純益14.54元，優於去年同期的11.7元。（編輯：趙蔚蘭）1081206