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集團股走強 台股收復11600點

最新更新：2019/12/06 14:30

（中央社記者張建中台北6日電）台股今天走勢震盪，盤中一度由紅翻黑，尾盤隨著買盤湧入，指數終場收漲14.99點，收復11600點關卡。除台積電股價走揚外，台塑等集團股也有不錯表現。

加權指數今天收11609.64點，漲14.99點，漲幅0.13%，成交值新台幣1096.14億元；本週指數漲120.07點。

傳統產業股今天普遍走揚，統一股價表現強勁，收漲1.25%，帶動整體食品類股指數漲0.88%，其餘水泥、塑膠等類股也都有不錯表現。

其中，台塑集團股台塑與南亞同步走高，分別漲0.83%及0.28%。玻璃、營建與運輸類股表現相對疲弱，同步走跌。

電子股方面，外資看好台積電明年第1季在超微（AMD）、華為與聯發科需求成長支撐下，營運表現可望淡季不淡，今天股價一度達316元，市值8.19兆元，雙雙創下歷史新高，終場收在313元。

鴻海11月合併營收6026.46億元，創歷年同期新高，盤中股價雖然一度翻黑，不過，終場仍收漲0.6元。整體電子類股指數小漲約0.13%。

分析師王兆立表示，台股短期將呈箱型整理走勢，以個股表現為主，美中貿易談判結果仍將牽動國際股市表現，後續發展仍值得追蹤。（編輯：趙蔚蘭）1081206

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