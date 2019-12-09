可塑劑獲利熄火 南亞聯成展望明年不同調

（中央社記者潘羿菁台北9日電）今年可塑劑產品無毛利陷入整頓期，促使國內兩大廠的南亞與聯成獲利不如預期，展望明年度，兩大廠看法不同，南亞持續偏保守，而聯成則是轉為審慎樂觀。

南亞董事長吳嘉昭對於可塑劑產業直呼，「這行業不好玩」，原因是中國供過於求嚴重，導致產品毛利長期偏低。

南亞日前法說會提到，化工類產品今年第1季營業利益掉至1.9%，第2季瞬間轉為負利益2.3%，第3季續探底來到負利益6.3%，儘管化工產品包括乙二醇、丙二醇與丁二醇與可塑劑等，不過也凸顯出，可塑劑產品毛利自今年以來持續下跌。

對於明年度展望，吳嘉昭認為，未來依舊悲觀，主要是中國擴充產能太多導致市場失衡，儘管中國祭出去產能政策，但是可塑劑本身毛利就偏低，很容易被跌價損失或是原料成本稀釋利潤，因此整體觀察明年可塑劑利差依舊不樂觀。

聯成總經理柯衣紹日前在法說會指出，可塑劑在台灣行情價約每噸1200美元、在中國則是900美元，兩地可以相差300美元，原因就是中國競爭太激烈，過往台灣如同中國也是供給過剩，但歷經產業洗牌後剩下聯成與南亞，家數不多、價格自然有支撐，中國也準備進入落後產能淘汰階段，未來市場失衡狀況有望逐漸平衡。

柯衣紹樂觀認為，受惠於中國去產能、去槓桿與環保工安三大政策，明年落後產能將強迫退出市場，可塑劑利差可望改善，聯成整體營運要大幅上升。

不過他也坦言，基於未來布局考量，聯成目前是擴大市占率為優先；也就是說，可以暫時犧牲毛利也要開發新客人與鞏固既有訂單。（編輯：趙蔚蘭）108109