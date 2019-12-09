經濟果實全民共享 受僱人員報酬GDP占比衝6年高點

（中央社記者潘姿羽台北9日電）經濟果實全民共享，這樣的情況不再是口號，2018年因經濟好轉、廠商調薪轉趨積極，據主計總處統計，受僱人員報酬占GDP比重達45.57%，不只較上年增加1.12個百分點，比重更攀上6年新高。

國內生產毛額（GDP）可以從生產面、支出面以及分配面等不同面向來觀察，分配面是將GDP分配為「生產及進口稅淨額」、「固定資本消耗」、「受僱人員報酬」以及「營業盈餘」4部分。

而「受僱人員報酬」和「營業盈餘」可視為經濟果實的流向，「受僱人員報酬」意即多數民眾的勞務成果，「營業盈餘」則為企業放在口袋的獲利。

觀察近幾年GDP分配面結構，受僱人員報酬占GDP比重已連續2年成長，2018年更來到45.57%，為2013年以來、近6年高點；相較之下，近3年營業盈餘占GDP比重則呈現微降走勢。

主計總處官員分析，2018年經濟成長穩健，加上廠商調薪轉趨積極，以及政府調升基本工資，都有助於經濟果實落入勞工口袋。

從另個角度來看，2018年「受僱人員報酬」和「營業盈餘」的年增率分別為4.9%、負2.6%，主計總處官員指出，由此可見，利潤共享的現象比以前更明顯。

官員指出，企業的營業盈餘年增率往下掉有2個原因，一是企業把更多的盈餘分配給員工，二是企業經營不好，這部分可能跟景氣、成本增加有關；但從數據來看，2018年偏向第一種情況。

2018年經濟成長穩定，不過對於政府調升基本工資，部分專家指出，中小企業、聘僱part-time員工較多的住宿餐飲業被迫調薪，成本將大幅提高，雇主可能吃不消，進而影響企業獲利狀況。

官員解釋，觀察2018年各行業的營業盈餘年增率，受基本工資調漲影響較大的住宿餐飲業，受僱人員報酬年增率維持正成長，營業盈餘也還有7.85%的增幅，顯見整體營業盈餘年增率轉負，並非政策面造成的負面衝擊，而是企業更願意將經濟成果與勞工共享，成為推動經濟成長的正向循環。（編輯：楊玫寧）1081209