商圈行動支付優惠 年底前估帶動商機逾80億

（中央社記者廖禹揚台北9日電）經濟部聯手行動支付業者推出商圈優惠，希望推升行動支付使用率及商圈消費，經濟部預估，結合商家設置行動交易裝置補助計畫，年底前可帶動逾80億商機。

為推廣行動支付使用，經濟部與行動支付業者聯手推出「你消費．我回饋－商圈圈粉召集令」，經濟部表示，10月開跑至今，促成交易額已約1.5億元，回饋消費者金額約1000萬，預期在12月31日活動結束前，結合商業司推出的商家設置行動支付補助，可帶動逾80億商機。

經濟部中小企業處官員表示，活動剛推出時約有200多處商圈、一萬多家商家參與，目前已增加至376個商圈或商業地區、2萬多家商家參與，且每個月穩定成長，可以看出確實帶動商機及需求。

商業司11月中推出的行動支付設置補助，目前則已經有超過1000家商家完成安裝，至明年11月中規劃補助商家設置一萬台、一家補助3萬元為上限，官員表示此補助將推動3年、每年一萬台額度，第一年配合中企處的商圈優惠活動，將補助對象瞄準商圈內中小型餐飲及零售商家，後續將視推動狀況，檢討是否擴大行業或擴及商圈外店家。

經濟部商圈優惠活動與「台灣Pay」、「街口支付」、「LINE Pay一卡通帳戶」、「Pi 拍錢包」、「歐付寶」合作，只要在指定商圈使用，即可獲得每月最高1000元或等值點數（業者加碼方案不在此限）。

但要注意的是，儲值交易、菸品購買、繳費、轉帳及其他代收費用不在回饋範圍；經濟部並提醒，優惠方案僅在貼有識別貼紙店家適用，民眾也可至經濟部中小企業處官網查詢適用商圈（http://www.smeacommercialdistrict.tw/location）。（編輯：鄭雪文）1081209