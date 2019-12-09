11月出口翻紅年增3.3% 財部：估第4季轉為緩增

（中央社記者吳佳蓉台北9日電）11月出口翻紅，年增3.3%，中止連二黑，並創歷年同月次高，在台商產能回流、新興科技商機及提前出貨潮帶動下，表現優於預期。財政部看好出口已接近轉折點，將在第4季「走出隧道」，轉為緩增態勢。

財政部今天公布2019年11月海關進出口貿易初步統計，11月出口285.8億美元，是歷年同月第2高，年增3.3%，為近13個月來最大增速；11月進口243億美元，年增5.8%，也中止4個月負成長轉正。

累計前11月出口2998.5億美元，年減1.9%，前11月進口2588.6億美元，年減0.9%；出、進口相抵，前11月出超409.9億美元，較上年同期減少35.5億美元。

財政部統計處處長蔡美娜表示，11月出口表現佳，根本因素為美中貿易戰帶來的轉單及台商產能回流效應，同時，美國規劃在12月中旬對中國加徵關稅及明年農曆春節較早，也提前帶來拉貨潮，5G、高效能運算等新興科技需求也持續湧現。

蔡美娜說，上述正面因素，帶動11月資通與視聽產品及電子產品，各創歷年單月新高及次高，抵銷礦產品、塑化、基本金屬及其製品等傳統類貨品對出口產生的下拉力道。

蔡美娜指出，其中11月資通與視聽產品40.2億美元，受伺服器、筆電廠商提高在台產能及提前拉貨潮帶動，年增22.7%，累計前11個月出口386.1億美元，已超越歷年全年紀錄，創下新高。

電子零組件出口繼10月創下歷年單月新高，11月出口值105.9億美元，再刷新歷年單月次高紀錄，年增10.1%，為1年半以來最大增速，主要受國際品牌新機銷售優於預期，5G商機加速發酵帶動，使供應鏈積極備貨，回補庫存；前11月出口值1020.95億美元，也為歷年同期新高，年增0.6%。

相較之下，傳統類貨品表現持續疲軟，面臨原物料行情走軟、廠商端需求力道不足、國際削價競爭壓力等因素壓抑，11月塑化、基本金屬及其製品、化學品出口年減6.3%，至12.2%，礦產品又因逢煉油設備歲修而劇減27.9%。

進口部分，蔡美娜指出，值得一提的是，受國內半導體廠商加速佈建產能，美光與荷商ASML （台灣艾司摩爾） 擴大在台投資以及台商回流投資帶動，11月資本設備進口高達49億美元，為歷年單月次高，年增66%，創近9年來最大增幅，且前11月進口規模也提前刷新歷年全年新高紀錄。

展望後勢，蔡美娜認為，美中貿易談判現階段雖沒突破性進展，但也未轉壞，歐元區及中國製造業採購經理人指數（PMI）近期稍微回溫止穩，加上未來半導體、DRAM需求可期，綜合工作天數增加及基期偏低等因素，預估12月出口將可年增1%至2%。

至於第4季展望，蔡美娜說，隨台商產能回流趨勢持續，台積電等廠商大幅調高今年資本支出，在5G通訊、高效能運算等電子產品後續相關商機樂觀可期之下，出口應已出現或接近轉折點，第4季就可「走出隧道」，轉為平緩且小幅成長趨勢；根據主計總處預測，第4季出口將年增1.01%。（編輯：楊玫寧）1081209