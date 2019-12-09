如興中和同步暫停交易 市場揣測再發動併購

（中央社記者潘羿菁台北9日電）牛仔褲大廠如興與子公司中和羊毛今天向證交所申請10日暫停交易，由於如興過去4年發動4件併購案，法人猜測，這次停牌可能再次發動併購。

如興此次申請停牌是今年以來第2次，前次暫停交易是今年2月，以總價不超過4800萬美元範圍內，入股取得美商牛仔褲服務商Nanjing USA控制過半股權。

如興先前爭議不斷，董事長陳仕修10年前以偉豪投資公司入主如興，直到2015年發起台灣紡織業史上最大併購案，斥資新台幣百億元併購中國玖地集團。由於當時如興代工牛仔褲年產能頂多1800萬件的規模，而玖地卻是大上將近3倍達到逾5000萬件的水準，引發外界「以小吃大」的疑慮。

此外，當時被併購對象、玖地創辦人孫瑒出資參與如興現金增資案，最後孫瑒出任如興總經理職務，更是讓市場質疑，如興遭到陸資借殼上市。

而陳仕修併購腳步並未停歇，去年拿下中和羊毛，成為兩家上市櫃公司董事長，緊接著今年取得Nanjing USA控制過半股權；最近一案則是取得港商Delta Global Sourcing Limited（慶侗）股份約67%，藉此拓展高端女裝牛仔褲訂單。

4年發動4件併購案的歷史經驗，如興與中和今天申請10日暫停交易，也讓市場再度揣測與併購一事有關。

觀察股價表現，如興與中和兩家股價近日逐步墊高，中和今天股價上漲2.33%，收在30.8元一舉收復年線，近兩天成交量從過去的百餘張，一下子增加至400張；至於母公司如興今天收在平盤，但成交量也略為放大至2788張。（編輯：張良知）1081209