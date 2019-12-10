樂天Kobo明年拓點實體通路 都會區與花蓮優先

（中央社記者吳家豪台北10日電）樂天Kobo營運部長周立涵今天表示，2020年將在台灣持續增加實體通路店，拓點到中南部或東部的都會區，有可能攜手書店；明年也將從香港等地引進更多華文書籍。

樂天Kobo今天舉辦記者會，公布電子書閱讀習慣調查，周立涵說，樂天Kobo於2016年進入台灣市場時只有數千本藏書，到2017年中旬超過5萬本，2019年已超過9萬本，代表出版商支持度上升。2019年樂天Kobo包含閱讀器的業績較去年增加1.5倍，近一年活躍使用者成長40%。

周立涵表示，今年8月樂天Kobo推出外文有聲書服務，目前全球接近10萬本。由於有聲書在北美市場反應良好，國內出版商近期開始積極洽談推出相關品項，因此樂天Kobo規劃2020年將新增中文有聲書。

另外，樂天Kobo預計明年下半年在台灣推出Kobo禮物卡，消費者可直接透過儲值或贈送親友禮物卡，看好可藉此擴大使用者年齡層範圍。

目前樂天Kobo電子書閱讀器已在台北市4家誠品書店與三創生活園區等實體店面展示及販售，周立涵透露，明年將規劃拓點到中南部及東部地區，將優先考慮大台北地區以外的都會區與花蓮，內部正在評估攜手書店，但尚未定案。

他進一步指出，香港通路今年7月開賣樂天Kobo電子書閱讀器，將推廣到更多華文市場，並規劃從新加坡、馬來西亞、香港等地引進更多華文書。

虛擬通路方面，周立涵表示，樂天Kobo電子書閱讀器已在台灣樂天市場及PChome電商平台上架，銷售穩定成長，且退貨率僅1%到2%，低於電商平均退貨率。（編輯：林孟汝）1081210