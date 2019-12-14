高爾夫消費組合改變 球桿頭業者樂觀看市場

（中央社記者潘智義台北14日電）台灣高爾夫球桿頭全球市占率高達8成，明安國際表示，雖然實際打高爾夫的人口略降，但練習打球的年輕人增加，市場組合改變，整體需求維持，市況已近高峰時水準。

復盛應用指出，高爾夫球桿頭市場明年展望樂觀，除了經濟前景不差，客戶推新品也有一定的力道；加上前世界高爾夫球王老虎伍茲重回高峰，也為市場增溫。

另外，復盛應用說明，美國客戶占7成、日本客戶占3成，但主要市場還是在美國，美國客戶產品也外銷歐洲、澳洲。

明安國際解釋，2014年因客戶消化龐大庫存，當年高爾夫球桿頭市場萎縮，但經過幾年的調整，目前的營收已回到近2014年之前的高檔水準。

明安直言，高爾夫球桿頭主要市場還是在北美，日本市場雖然不小，但遠不如北美市場，中國固然有龐大人口，但高爾夫球運動一時仍難快速拓展。

明安指出，最大的客戶TaylorMade 自2015年推出新系列產品後，球具正式走向「複材化」時代。其它品牌也紛紛推出以碳纖維複材，輕量化設計的球頭，應用範圍從1號木桿拓展到其它產品線。

明安說明，台灣廠是製程、材料創新研發基地、產品設計中心，中國大陸廠為提高附加價值，將導入自動化設備，越南廠將擴大產能，提升製程能力，建立供應鍊體系。越南新廠房第一期擴建工程將於2020年第1季完成，預計2020年下半年投產。（編輯：林興盟）1081214