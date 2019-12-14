保險業補利差損長年投資海外 有高財務槓桿風險

（中央社記者劉姵呈台北14日電）台灣保險業資產規模目前已高達29兆元，其中，海外投資卻高達17.7兆，學者分析，保險公司因長年吸收保戶資金，為了彌補利差損，將錢拿去海外投資，產生高財務槓桿風險，未來將面臨增資問題。

台灣保險滲透度為世界第一，保發中心統計，至9月底止，保險業資產規模已高達29兆元，淨值僅有1兆8576億元，不再創歷史新高並出現下滑，且比率明顯偏低；其中，29兆元總資產中的海外投資餘額高達17兆7178億元。

淡江大學風險管理與保險學系副教授郝充仁表示，保險公司過去早期利用高預定利率保單吸引保戶，「當初都買20年的長年期保單，保險公司承諾給6%、7%利率，總不能到後來打折扣」。

為了降低長年累積的保單資金成本，郝充仁說，保險公司趁這幾年利率下滑，推出類定存的儲蓄保單，但又因為國內投資標的報酬率太低，只能把錢拿去海外投資股票、債券，賺取更高的報酬，彌補利差損。

而海外投資比重增加，也讓責任準備金累積愈來愈多，但這屬於保險公司的負債，為了維持一定的財務安全性，自有資本也應等比例增加，郝充仁說，「不過總資產規模30兆，相當於總體就要增資1.5兆，保險公司哪有那麼多錢，最後就會產生財務高槓桿風險。」

一位壽險公司主管表示，壽險業投資海外比重高，反映出資產負債期限配置失衡的問題，2017年壽險業負債面的平均存續期間約20至25年，而資產面的投資平均存續期間約8至10年，保險業必須優化資產負債結構，以避免流動性風險。

因此，金管會才會祭出多項新政策，包括嚴控保險業海外投資比重、提高壽險保障門檻、宣告利率平穩機制與淨值比等進行全面管理；而國際大環境變化快速，也讓保險業2020年將面臨更多挑戰。（編輯：郭萍英）1081214