台股半導體領頭上攻 投信：行情維持多方走勢

（中央社記者吳家豪台北15日電）美中第一階段貿易談判獲得協議，美股漲跌互見，分析師認為有「利多出盡」的跡象，但有利於蘋果在中國的銷售；投信指出，台股由半導體類股領頭上攻，行情維持多方走勢。

歷經兩個月文本協商，美國總統川普與中國政府證實談妥首階段貿易協議。中國同意向美國採購更多農產與其他產品；美國取消原訂15日起對手機、玩具與服飾等1560億美元中國貨品加徵的15%關稅，9月起對約1200億美元中國貨品加徵的關稅稅率從15%降至7.5%。

華冠投顧分析師鍾騏遠表示，美中貿易談判終於有了結果，不過美股反應並不熱烈，反而多數在平盤附近震盪，有種「利多出盡」的味道，但指數多數仍有高點出現，可觀察週一是否換手成功。

鍾騏遠認為，美中貿易協議的簽定，有利蘋果在中國的銷售，特別是明年開始將推出新的5G手機，如果少了中國市場，蘋果勢必會失去競爭先機。此次的談判結果也將蘋果股價推向新高，預期終端消費電子產品會受到帶動而逐漸增加。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美中達成貿易協議、大選支撐進場信心，配合階段性技術面的整理有望步入尾聲，台股由產能利用率持續改善的半導體類股領頭上攻，在價量配合下，推動台股再創新高，行情維持多方走勢。

廖哲宏觀察，回顧下半年以來，市場主流始終聚焦在電子業，傳產股以內需股表現相對較好。今年第3季以5G概念股表現相對突出，第4季以來由半導體製造、iPhone供應鏈相關領域推升台股。

根據台灣證券交易所統計，13日外資大幅買超新台幣159.44億元，近一週以來買超金額累積逾300億元。廖哲宏分析，晶圓代工廠產能利用率優於預期，說明2020年第1季將淡季不淡，基本面表現優於預期，加上大選對行情的正面預期，應是外資維持買超的主因。

在題材面，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，電子業歷經大半年的去化，上游元件庫存趨向合理，配合下游需求穩健發展，半導體類股基本面優先改善，台積電在先進製程的競爭力更是凸顯相關類股的吸引力。

日盛首選基金經理人林佳興說，全球各大央行皆積極放寬貨幣政策來支撐景氣，美國聯邦準備理事會（Fed）重啟資產負債表擴張，市場上資金充沛，感恩節消費表現仍佳，顯示內需仍可支撐經濟；台灣則受惠貿易戰轉單及電子備貨旺季，使經濟表現相對較好。

產業方面，林佳興指出，電子業可關注包括5G相關印刷電路板（PCB）、網通、手機零組件及上游的矽晶圓、積層陶瓷電容（MLCC）、記憶體；中國仍積極開發半導體，去美化的IC、功率放大器（PA）、IP服務仍具商機；AMD持續搶占中央處理器（CPU）市占，伺服器新平台也推出，概念股有望受惠。傳產方面可關注需求端帶動的族群，包括生技、腳踏車、運動休閒、食品。（編輯：黃國倫）1081215