核四安全性 原能會：尚未完成測試現況須重新檢視

（中央社記者廖禹揚台北15日電）重啟核四公投成案，核四廠安全性評估引起討論，原能會今天回應，核四廠興建以來，尚未完成所有必要測試與認證程序，現階段狀況也必須重新檢視。

原能會前處長倪茂盛在臉書貼文表示，核四廠是否安全應從發生嚴重核子事故機率、發生嚴重核子事故時影響範圍、是否有同型電廠經驗數據等3面向評估。

文中指出，核四建廠前的概略性安全度評估結果，高於既有核一、二、三廠10倍以上。而從日本經驗來看，福島核災至今只有一人因過高輻射暴露而死亡，主要受影響的是電廠週遭20公里土地；與核四廠使用同類型機組的日本柏崎刈羽電廠6、7號機，1996年11月開始運轉至今無任何安全問題。

對此，原能會發布新聞稿說明，報導提及的安全度評估、核子事故以及同型電廠的運轉經驗，的確是核電廠建廠設計階段進行檢視評估的諸多要項之一，但進入建廠階段後，除必須完成建造與系統設備相關測試認證，也必須與時俱進，就電廠現況與新安全議題進行檢視評估。

原能會指出，核四廠自興建以來，尚未完成所有必要測試與認證程序，部分裝填前應完成的各項核安、輻安與緊急應變相關事項，包括福島強化措施設置與核四廠地質相關議題再調查評估等，也尚未辦理完成。

同時，歷經停工封存及資產維護的核四廠，也必須重新檢視現階段組織人力、機組設備狀況是否須再測試或重新購置更新。因此，原能會認為，現階段的核四廠並非經審核驗證，符合整體安全要求的核能電廠。

台電副總徐造華對中央社記者表示，各界對核四重啟有諸多看法，但應回到現階段的現實面，就台電先前評估，重啟核四困難重重，除經濟部與台電能掌握的工程與測試所需7年時間，還要處理工程顧問團隊重新議約、取得備品、立院審查預算等問題，無法掌握實際所需時間。

徐造華說，即使過去做過安全度評估，距離現在已經過非常多年，除完整社會溝通，也希望各界考量實際的時間、技術面問題。（編輯：黃國倫）1081215