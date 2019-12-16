遭疑外力介入遠航放貸 合庫：沒有證據顯示

（中央社記者吳佳蓉台北16日電）立委質疑，遠航無預警停飛，合庫成最大債權銀行，當初授信是否有外力介入。合庫董事長雷仲達回應，「沒有證據顯示」，強調遠航當時債務重整已完成，財務已改善且有擔保品，貸放後還本繳息也一切正常。

立法院財政委員會今天邀請財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄及八大公股行庫董總就「自然人董事制度對公股行庫管理之影響與因應」進行專題報告並備質詢。不少立委質詢聚焦遠航無預警停飛，合庫目前對遠航貸款餘額高達新台幣22.02億元，質疑當初授信合理性。

國民黨立委曾銘宗表示，合作金庫銀行在2016年7月5日貸款給遠東航空新台幣24.5億元，利率僅3.5%，比起先前遠航的往來銀行安泰銀行，原貸放金額21億元、利息8%，並不合理，質疑貸放並不符合「5P」授信原則，是否有外力介入，最終貸放若有損失，又該由誰來負責。

時代力量立委黃國昌則指出，交通部民航局曾在2017多次發函，指出遠航將向銀行融資的20多億元借貸給樺壹租賃公司，涉及「資金貸與關係人」問題，要求限期改善；遠航財報上解釋，是因代償樺壹公司於公司債務重整期間的代墊款項，但卻向樺壹公司收取利息，到底是借貸還是代償，財報疑似不實，對此合庫知不知情。

至於對遠航貸款，前合庫董事長、現任第一金控董事長廖燦昌解釋，當初是評估遠航財務正常，債務重整已完成，民航局也准許恢復其航權，且有提供不動產擔保，是經正常授信程序放款。

合庫董事長雷仲達說明，根據了解，對遠航的貸放符合「5P」原則，當初借貸24.5億元，主要擔保品為新北市淡水小坪頂的餘屋，當初估價價值約29億多元，平均每坪19.7萬元；借款當時，遠航已完成債務重整，除2017年外，其他年稅前純益也都是正數，借貸後，遠航還本、付息也一切正常。

對是否有外力介入，雷仲達表示，「沒有證據顯示」，合庫在2018年1月及5月也兩度對遠航進行關係人交易檢查，這部分已完成改善；相信同仁在放貸過程中，有盡到善良管理人義務。

至於最終可能損失，雷仲達說，目前仍不確定，13日已向法院申請假扣押裁定，7天內申請下來就可向國稅局調相關資料，申請假扣押品拍賣程序，一定會做保全動作；目前遠航經營層仍希望繼續經營，若能有新資金到位，對雙方都是最有利情形，但最終若不得已，還是會拍賣抵押品保全債權。

對遠航可能涉及財報不實，以及合庫內部是否知曉遠航貸與關係人的質疑，雷仲達承諾，將在今天下班以前，完成調查，以書面方式回覆立委。（編輯：趙蔚蘭）1081216