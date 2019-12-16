電子熄火 台股震盪小漲12.04點

（中央社記者張建中台北16日電）美國和中國達成首階段貿易協議，台股今天與國際股市一樣，呈震盪整理走勢，終場指數漲12.04點。隨著台積電股價回檔，電子類股漲勢趨緩，僅小漲0.07%。

加權指數今天收11939.77點，漲12.04點，漲幅0.1%，成交值新台幣1356.06億元。

傳統產業股今天普遍走揚，榮成11月營收與獲利繳出不錯成績，股價表現強勁，漲2.13%，其餘台紙、寶隆與永豐餘也都有不錯表現，帶動整體造紙類股指數漲1.01%。

生醫類股也有不錯表現，類股指數漲0.91%；食品類股表現相對疲弱，類股指數跌0.15%。

電子股方面，記憶體族群在市況好轉激勵下，股價齊揚，南亞科漲逾4%，威剛股價也漲近7%。面板廠也在報價看漲下，股價同步走高，友達與群創分別漲5.43%及4.88%。

晶圓代工廠台積電在獲利回吐賣壓出籠下，今天股價表現疲弱，收在336元，跌3元，連帶影響整體電子類股指數漲勢趨緩，小漲0.07%。

分析師王兆立表示，台股短線依然由多方掌控，後續投信及集團作帳行情值得留意，預期將以個股表現為主。（編輯：黃國倫）1081216