威潤轉型美日市場有成 明年營運拚成長

（中央社記者江明晏台北17日電）威潤科技董事長湯潤闊表示，轉型接美日大廠訂單，加上冷鏈運輸解決方案估明年下半年開始貢獻，看好明年整體營收將比今年成長雙位數，而T-Box相關訂單的營收則預估在2021年開始發酵。

威潤今天舉行法說會，今年第3季轉虧為盈，每股賺0.17元，前3季每股賺0.14元，湯潤闊受訪時表示，今年第4季獲利將優於第3季，明年整體營運會比今年好，預估有雙位數百分比的成長。

威潤科技自去年開始逐步轉型，除了將重點市場移轉至高技術門檻的美國及日本外，也陸續與國際客戶如美國第4大電信商Sprint、日本前3大電信商、日本最大汽車零件製造商等結盟，開始承接大型客戶的客製化專案訂單。

湯潤闊表示，受惠轉型效應，加上冷鏈運輸解決方案概念性產品等已經打入美國大廠，預估明年下半年開始貢獻營收。

此外，繼11月正式與日本最大的汽車零件製造商簽訂開發合約、成為供應商後，威潤再傳協助日本車廠開發車聯網通訊盒（T-Box）產品有成，成為目前市場上唯一一家以自有品牌起家，但是已有前裝市場（OE）專案經驗的廠商。

湯潤闊表示，未來會朝向爭取Tier 1專案合作模式發展，省去與車廠溝通的繁瑣過程，也能擴大商機與規模，預估營收發酵時間點將在2021年，對公司將是重大轉折，可望擺脫目前營收2到3億元的狀態，有10倍放大的潛力。

威潤科技過去多專注於後裝市場（After Market, AM）自有品牌衛星定位監控產品的開發與行銷，威潤2018年底接獲日本車廠車聯網通訊盒開發案，與該車廠直接對接，並成功開發出100%客製化、高附加價值的車聯網通訊盒產品，透過此開發案的經驗順利取得前裝市場入場券。（編輯：鄭雪文）1081217