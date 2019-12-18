券商公會盼政策對指數商品發行更開放

（中央社記者潘智義台北18日電）中華民國證券商業同業公會理事長賀鳴珩今天在「台灣股市期權策略系列指數發表會」受訪時表示，證券商、投信公司可依市場需求編製指數，但仍盼政策對指數商品發行能更開放。

賀鳴珩說，台灣證券業者有能力編製自己市場的指數，不用老是用外國編製的指數，明年首要目標就是把指數投資證券（ETN）市場做起來。

他指出，自4月底推出迄今幾個月的指數投資證券（ETN）有11檔，其中10檔報酬率是正數，並優於指數報酬率，市場看好。

不過，他認為，政策限制ETN發行標的，只要是指數股票型基金（ETF）已發行標的都要避免，盼政策能採取較開放的作法，讓ETN商品順利擴大市場。

台灣證券交易所、台灣期貨交易所今天正式發布台灣股市期權策略系列指數，也是ETF、ETN連結標的。

台灣證券交易所董事長許璋瑤表示，結合國際機構法人常見的交易策略與股票、期權與指數，首波完成編製3種指數，包括台股期貨指數、加權指數掩護性台指買權價外5%報酬指數、智慧中立指數。

台灣期貨交易所董事長許虞哲指出，台股期貨、台指選擇權具高度流動性，此次優先推出3檔指數就是以期交所旗艦商品台股期貨編製台股期貨指數，及以台股期貨或台指選擇權結合現貨操作策略編製的「智慧中立指數」及「掩護性台指買權指數」等跨市場指數。（編輯：張均懋）1081218