SOGO經營權爭議17年 星國麵包大王出手波瀾再起

（中央社記者廖禹揚台北18日電）SOGO百貨經營權爭訟多年，隨著太流負責人李恆隆將太流股東權利轉讓給新加坡商郭明忠，此案可能成為台星經濟夥伴協定（ASTEP）簽署以來第一件請求爭端解決的案件。

風風雨雨長達17年，以下是SOGO經營權爭議大事紀：

--1987年，太平洋建設公司與日本崇光株式會社籌設的太平洋崇光百貨，11月11日於台北市忠孝東路四段開設第一家SOGO百貨，至今全台共7家SOGO百貨，每年創造約新台幣400億元營收。

--2001至2002年，2001年9月納莉風災後，SOGO百貨因地下室進水歇業一週，損失慘重，大大影響母公司太設集團財務，為免波及SOGO百貨，集團總裁章民強從集團切割出資本額1000萬元的太平洋流通投資公司（太流），以太流控股SOGO百貨，太百與章家各持有太流4成、6成股權，章家再將股權信託登記給李恆隆。

--2002年9月底，李恆隆召開股東臨時會及董事會，通過將太流股本從1000萬元增資至10.1億元，遠東集團持股達99%，遠東集團並在10月入主太平洋SOGO百貨，之後並多次增資，將太流資本額增至40億1000萬元；同時，章民強要求李恆隆返還太流公司60萬股，雙方走上法院。

--2009年，高院認定2002年的增資臨時股東會、董事會涉及偽造文書，並以業務登載不實等罪判決遠東集團遠紡副理郭明宗2個月有期徒刑定讞。

--2010年，經濟部依法院判決撤銷太流公司6次變更登記，將太流增資後的資本額40億1000萬元，打回原始資本額1000萬元，遠東集團對SOGO持股瞬間歸零，等同失去經營權，遠東集團提起行政訴訟。

--2011年，章民強父子遭控掏空SOGO案一審判決無罪確定，告訴人提起上訴遭高等法院駁回。

--2013年，就經濟部撤銷太流公司6次變更登記的處分，最高行政法院判決經濟部敗訴，恢復太流公司40億元增資登記，遠東集團等同重回SOGO最大股東，握有實質經營權。

--2014年，高院判決章民強勝訴，李恆隆須歸還60萬股太流股票給章民強，這是太設10多年來首度勝訴，但占太流增資後40億元股本比例極低，經營權仍屬於遠東集團。

--2016年，章民強父子遭控掏空SOGO案，高院更一審依違反證交法，判處4到6個月不等徒刑，另併科罰金。

--2017年，太平洋SOGO百貨改名遠東SOGO。

--2018年，高院判決李恆隆與遠東之間為買賣關係，而非增資關係，李恆隆稱徐旭東從未向他購買太流股權，而是透過違法增資稀釋其在太流股權。

同年7月，公司法三讀修正通過，俗稱「SOGO條款」的第9條，明定公司設立或其他登記事項有違反刑法偽造文書印文罪章，經裁判確定，由中央主管機關撤銷或廢止其登記，利害關係人也可申請撤銷。經濟部表示，新法不溯既往，但李恆隆表態一定會提出撤銷申請。

--2019年，章民強父子就高院更一審判決上訴，最高法院予以駁回定讞。

同年7月，李恆隆將太流股東權利轉移給新加坡麵包物語（Bread Talk）集團主席郭明忠，郭明忠成立天義公司，要求經濟部撤銷2002年太流違法增資登記。（編輯：林淑媛）1081218