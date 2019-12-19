美食-KY小金雞這一鍋 明年劍指日韓市場

（中央社記者江明晏台北2019年12月19日電）美食-KY轉投資的小金雞「這一鍋餐飲」明年將持續展店，營收可望年增近2成，估達13.5億元，力拚3年內登錄興櫃，明年也計劃跨入東北亞地區，進軍日、韓市場。

美食-KY持股23%的「這一鍋餐飲」，目前共有「這一鍋」、「燒肉同話」、「這一小鍋」3個品牌，全台分別有12店、6店、9店，共27店，預估明年將分別展店2家、2家、8家，並維持百貨店與街邊店為7比3的比例。

這一鍋副總經理簡朝立今天受訪時表示，集團今年年營收估計新台幣11.5億元，年增約1成以上，全年獲利約8000萬元，和去年同期持平，主要在前3季認列較多的支出，預估第4季將回沖，單季將有近4000萬元的獲利規模。他預估，集團明年將達到13.5億元的營業額，年增約17%左右。

簡朝立說，這一鍋餐飲集團力拚3年內登錄興櫃，由於湯底輸出國外的原物料挑戰已經克服，明年將鎖定韓國與日本等東北亞市場，積極尋找當地餐飲合作夥伴，將以代理的方式進軍，預估將以「這一鍋」品牌為首發品牌。

因應台灣火鍋市場競爭，簡朝立說，這一鍋也切入新市場，通路商品包括年菜與冷凍商品等，明年在開發多元商品挹注下，營業額將放大至4000萬元至6000萬元。（編輯：林孟汝）1081219