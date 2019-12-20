雙車款熱銷 和泰車股價挑戰700元

（中央社記者韓婷婷台北20日電）和泰車受到2款重量級新車改款推出熱銷，今年以來股價漲勢不斷，自年初250元起漲以來，今天股價最高來到698元，逼近700元，今年以來市值暴增1.79倍，堪稱汽車股飆股代表。

和泰車去年股價收在新台幣250元左右，今年以來僅7月、8月呈現回檔修正走勢，全年呈現大波段多頭格局，今天盤中股價最高一度衝上698元，漲幅2.94%，逼近700元大關，今年以來市值也從1365.5億元暴漲至逾3800億元，增幅達179%。

和泰車代理的2大品牌豐田（Toyota）、凌志（Lexus）新車款持續熱賣，11月合併營收衝上新台幣214.7億元，月增9.85%、年增29.96%，創歷史新高；累計前11月合併營收1919.25億元，年增13.8%，截至目前是今年車市中唯一雙位數成長的車廠。

法人表示，和泰車旗下2大品牌今年以來銷售暢旺，Altis、RAV4依舊維持神車地位，Lexus也在豪華車品牌中維持在領先族群中，讓和泰車今年每股賺進2個股本不是問題。

除了汽車銷售本業外，法人也看好和泰車的多角化經營表現，其中，持股65.77%的子公司和潤前3季稅後純益18.15億元，年增32%，每股獲利達4.55元，上市後對和泰車的挹注也值得期待。

券商報告也指出，和泰車9月中旬分別上修Toyota及Lexus品牌全年的銷售量3000台、1000台至11.3與2.2萬台，2020年在汰舊換新政策持續實施下，將有效刺激民眾汽車消費，國內整體車市銷售量可望優於2019年表現，初步預估2020年台灣車市將可成長2%至44.37萬台，對穩居國內車市龍頭的和泰車而言，將優先受惠。（編輯：黃國倫）1081220