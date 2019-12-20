台灣農林打造智慧茶園 老埤農場拚2021年轉盈

（中央社記者江明晏台北20日電）三陽入主手握土地資產的台灣農林，持續打造屏東老埤農場為國內首座智慧茶園，首要目標為老埤農場2021年損益兩平，並持續活化土地資產，延續百年老字號茶廠生命。

台灣農林創立於1899年，前身為「日本三井物產株式會社」，是百年老字號的製茶廠，在日治時期已嶄露頭角，自民國51年2月起在台灣證券交易所上市。

老牌汽機車銷售商三陽去年10月透過子公司取得農林股票，躍居最大單一大股東，今年8月農林董監事改選，由市場派推選吳清源擔任董事長，原董事長林金燕退居總經理，林金燕表示，打造屏東老埤農場為國內首座智慧茶園後，首要目標為老埤農場後年損益兩平，並持續活化土地資產。

台灣農林今天舉行法說會，農林今年前11月營收新台幣2.74億元，年增18.65%，前3季稅後虧損415萬元，每股虧0.01元。

手握龐大土地資產的農林公布未來經營策略與成長動能，分為兩大方向，第一，活化資產提升土地利用附加價值及經濟產值業，第二，持續深耕智慧農業，推動規模化及效率化的農業經營模式。

農林指出，持續計畫性的盤點所持有土地資產，並依據特性予以最佳化的開發運用，包括跨足休閒農業，熊空休閒農場、大寮茶文館、大溪老茶廠、銅鑼茶廠、日月老茶廠以及2019年新投入營運的南投鹿篙咖啡莊園。

除了有效活化自有土地創造價值外，更盼打響台灣農林品牌知名度，此外，也將配合國家整體產業發展計畫，進行土地整合及再利用可行規劃方案，以創造資產長期潛在的經濟產值增值空間。

農林並表示，與資策會進行技術合作，引進大數據與自動化等技術，打造屏東老埤農場成為國內首座智慧茶園，預計至2020第一季將完成全場的栽種，總種植面積達470公頃，同時全新自動化製茶廠預計將於2020年中正式投入生產，大規模的茶葉產能預計可逐年增加對營收貢獻，計劃2025年達到產能滿載，將有效因應國內商用飲料用茶的需求。

農林手握大筆土地資產，日前已宣布苗栗銅鑼2開發案獲縣政府核定完成用地變更，其中，綜合區開發案預計興建購物中心、工商服務及展覽館等，而住宅社區開發案則興建住宅別墅約300戶；而三義工商綜合區、銅科工商綜合區、銅科別墅住宅區已完成地目變更，會積極與合作對象洽談開發，南投魚池中明遊樂區則在評估中。

此外，林金燕表示，由於消費型態轉變，實體商場經營出現困難，大亞百貨地下一樓到三樓賣場尚未租出去，但已有業者洽談承租，很快有好消息公布，長期仍以處分為目的。（編輯：鄭雪文）1081220