台電二期風場五度流標 盼商業合約決標後補件

（中央社記者蔡芃敏台北20日電）因無廠商投標，台電二期風場第五度流標，台電說，有信心在期限內完成風場建置，但恐趕不及年底前補交國產化報告要求的正式商業合約，盼正式決標後，以補件方式繳交佐證資料。

台電二期風場歷經多次流標，於11月20日第五度上網公告，除了預算維持新台幣621億元不變，更祭出若台電針對風場成立轉投資公司，得標廠商得優先成為共同發起人，期盼增加開發商投標意願。然而，因沒有廠商投標，台電今天宣布第五度流標。

台電表示，多家開發商於招標期間表達備標時間不足，台電研判可能是未參與投標的因素之一。台電會再將進一步瞭解廠商未投標原因，內部也正在討論如何調整策略，至於下次招標日期仍待討論。

不過，風場開發商必須在11月15日繳交「產業關聯執行方案計畫書」，經濟部工業局會在審查後45天內、也就是年底前，通知申請人審查結果。

台電雖早已繳交計畫書，但坦言，國營事業必須符合政府採購法，不能比照其他開發商直接議價辦理採購，恐怕趕不及在年底補交產業關聯執行方案計畫書要求附上的正式商業合約，台電希望能在決標後，再以補件方式提供佐證資料，以符合行政契約規範。

能源局表示，以風場控管角度而言，能源局並不在意台電標案流標一事，重點為台電能否符合產業關聯性要求、二期風場能否如期如質完工，若無法達成相關規範，就按照行政契約條款處理。

台電離岸二期風場採大統包模式，風機、水下基礎、海事工程等委由單一廠商，台電預算從新台幣521億元加碼至612億元，並保留風機與海上變電站水下基礎採「實作實算」條款，也加碼提供廠商使用台中港碼頭一年，履約保證金準備期由7天延長至30天。

台電離岸二期風場裝置容量達300MW，併網配時程為2024年，台電說，標案流標對短期造成影響，但距離實際併網時間還有4、5年，台電有信心期限內完成風場建置。（編輯：楊凱翔）1081220