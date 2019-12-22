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外資將放假 法人：台股可能區間震盪

最新更新：2019/12/22 11:12

（中央社記者張建中台北22日電）台股上週走勢震盪，指數最高達12125.9點，創波段新高；不過，收在11959.08點，留長上影線，日KD反轉向下，法人預期，隨著外資放假，短線可能呈現區間震盪走勢。

外資動向牽動台股上週走勢，隨著台指期結算後，外資結帳賣壓出籠，影響台股19日及20日連續兩日重挫，合計跌163.37點；外資上週買超金額縮至不到新台幣100億元，指數小漲31.35點，留166.82點上影線。

美股上週五在投資人持續看好美中貿易談判和未來展望激勵下，續創新高，道瓊工業指數收在28455.09點，漲78.13點，漲幅0.28%；標準普爾500指數漲15.85點，漲幅0.49%；那斯達克指數漲37.739點，漲幅0.42%。

國內投顧業者認為，台股日KD反轉向下，大盤指數將進入整理期；尤其，隨著外資放假，指數將暫時沉潛，預期將在5日線12027點至10日線11890點區間震盪。

分析師王兆立預期，本土投信法人將接替外資成為短線控盤要角，中小型股應較有表現空間；此外，集團年底作帳行情可望逐步升溫，相關集團股也值得留意。

王兆立認為，5G市場前景看俏，5G概念股仍將是2020年市場主流，預期相關概念股短線過熱拉回整理後，未來仍可望重回市場主流地位，引領台股大盤走向。（編輯：蘇志宗）1081222

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