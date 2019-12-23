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亞光傳供華為光折射元件 股價一度亮燈漲停

最新更新：2019/12/23 10:42

（中央社記者韓婷婷台北23日電）市場傳出華為將推10倍潛望鏡頭，亞光將持續供應其中的光折射元件，包括稜鏡與鏡子，有望為亞光營運大進補，激勵亞光今天股價一度強攻至漲停價97.7元。

亞光今天在法人點名有望獨家供應華為明年潛望式長焦鏡頭的光折射元件，激勵亞光股價開高走高，一度攻抵漲停價97.7元，不過由於短線獲利了結賣壓沉重，漲停未能鎖住，量能快速放大，多空持續拉鋸。

亞光跳空大漲也激勵二線光學股今天普遍走強，包括聯一光、新鉅科、先進光、佳凌、中揚光、亞泰、揚明光等漲幅都在1%至3%不等。

亞光原本就是華為供應商，法人指出，主要供應2019年華為潛望式長焦鏡頭的光折射器件有3個供貨商，其中亞光的出貨比重約40%到50%。法人看好2020年華為配備潛望式長焦鏡頭的手機機種將增加，並將推出首款支援10倍光學變焦的手機，有助產品售價提升。

另外，法人於報告中推估，因亞光的玻璃加工相關程式的生產良率顯著優於競爭對手，故幾乎可視為2020年華為潛望式長焦鏡頭的光折射器件獨家供貨商。

針對法人最新報告，亞光表示，亞光供應的是光折射的稜鏡，針對客戶的新產品無法做評論，明年還是變數很多的一年，不過內部仍保持偏樂觀的態度，希望營運越來越好。（編輯：張均懋）1081223

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