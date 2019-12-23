台灣新創公司打造無人飯店 插旗日本市場

台灣新創科技公司敦謙智能23日與日本旅宿集團WBF簽約合作，透過敦謙的智慧軟硬體設備，旅客可享有從入住到退房的全自動化服務。（敦謙智能提供）中央社記者吳家豪傳真 108年12月23日

（中央社記者吳家豪台北23日電）無人旅店服務成為旅遊住宿新選擇，自台中逢甲商圈起家的新創科技公司敦謙智能今天與日本旅宿集團WBF簽約合作，將引進自主開發的酒店管理系統至WBF旗下飯店，並在大阪打造示範店。

根據資策會統計，目前台灣飯店與購物商場僅有24%業者導入機器人服務，其中75%已導入業者認為，導入機器人服務後能更有效達成減輕人力負擔、縮減營運成本、創造行銷話題等營運效益。

敦謙智能在台中打造出第一間無人飯店，今年2月與馬來西亞地產集團綠盛世簽訂合作，攻進南洋市場；7月獲國發會投資天使創業資金1500萬元。

敦謙智能指出，此次與WBF集團合作，敦謙將確認合作目標後進行實地考察，針對WBF飯店既有資源導入在台已穩定營運與使用的設備技術，並透過大數據蒐集、分析與整合日本旅客習慣，為大阪示範店打造專屬旅宿營運計畫。

敦謙智能創辦人吳秉庭表示，無人科技旅宿在日本仍很有發展機會，透過機器手臂、機器人等智慧系統，一支手機即可完成入住到退房的繁瑣過程，旅客可享有全自動化個人空間。

吳秉庭說，根據敦謙智能在台累積的旅客數據，發現日本旅客是國際旅客中比率最高的，推測日本消費者對於此服務的興趣與接受度高，因此進入日本市場阻力應較小。

根據敦謙智能統計，若以一家配有50間房間的飯店來說，藉由採納敦謙智能系統，飯店業者可掌握飯店即時狀況、設備連線狀態、旅客是否進退房等資訊，人力可節省近7成。（編輯：林興盟）1081223