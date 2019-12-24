大型造勢活動 金管會籲投保公共意外責任險

（中央社記者劉姵呈台北24日電）近來國內常舉辦選舉大型造勢、晚會及路跑等各類型活動，為降低參加人員有財物或身體遭受意外事故損傷等情況，金管會今天表示，建議營業場所或主辦單位事先投保公共意外責任保險，以獲保障。

2020年總統立委大選將於1月11日登場，近來有許多造勢、競選活動，另適逢聖誕節、跨年倒數，各縣市政府也陸續舉辦大型演唱會，不過近期發生多起因大量人潮聚集，意外事故的狀況。

目前選舉造勢晚會、遊行等活動為無消費行為的公共活動，並無規定各縣市政府要強制納保，金融監督管理委員會保險局官員今天向中央社記者表示，建議主辦單位可配合活動需求，事先投保公共意外責任保險，同時要依照活動預定參加人數，作足額保障。

公共意外責任險主要是承保被保險人（主辦單位）或其受僱人在保單約定的營業場所內，因經營業務的行為或其相關設施所發生的意外事故，造成第三人體傷、死亡或財物損害，依法應負賠償責任。

保險局說明，可分為「固定營業場所」及「活動事件」2種類型，若是民眾在營業場所內發生意外事故導致損傷，就符合該保險承保範圍；另一種為民眾參加演唱會、路跑、運動會、園遊會及選舉造勢等戶外活動，產險公司會對保險約定的範圍負責。

除了主辦單位投保之外，保險局也建議，民眾出入公共場合或參與活動，可主動詢問投保「公共意外責任保險」狀況，或檢視所參加活動的投保資訊，維護自身權益。

產險業者提醒，若因天然災變、罷工、暴動、民眾騷擾、要保人或被保險人故意行為所導致的損傷，則列為公共意外責任險的除外責任中，保險公司不會賠償。

除此之外，產險業者建議，主辦單位另可評估加保各類附加條款，擴大活動承保範圍，例如加保「公共意外責任保險舉辦期間責任附加條款」，提供現場工作人員保障；或是活動現場若有供應食物，也可加保「公共意外責任保險食物中毒附加條款」，提供更完整的保障。（編輯：張均懋）1081224