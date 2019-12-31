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台硝與統盟股價操縱案 受理求償登記

最新更新：2019/12/31 18:12

（中央社記者潘智義台北31日電）證券投資人及期貨交易人保護中心今天表示，即日起受理自稱藏傳佛教的嘎檔派綠教法王「赤慶」涉嫌操縱台硝、統盟電子股價案，委任求償登記。

投保中心指出，赤慶涉嫌於民國103年12月間至104年4月間操縱台硝公司股價，及於106年8月間至9月間操縱統盟電子公司股價，涉有違反證券交易法情事，經台北地方檢察署提起公訴。

投保中心說明，保障投資人權益，擬以刑事起訴書所載事實及相關法條為基礎，即日起針對前述情事受理善意投資人委任求償登記，辦理民事求償事宜。

依台北地檢署刑事起訴書所載，赤慶涉嫌於103年12月至104年4月間及於106年8月至同年9月間，分別操縱台硝公司及統盟公司股價，影響證券交易市場秩序及投資人權益。

投保中心受理條件包括，於104年4月7日（含）至104年4月29日（含）止於市場「買進」（含融券買進回補）台硝公司股票，經扣除於前開期間內賣出台硝公司股票所獲利益後，仍受有損害者。

另外，於106年8月16日（含）至106年9月11日（含）止於市場上「買進」（含融券買進回補）統盟公司股票，經扣除於前開期間內賣出統盟公司股票所獲利益後，仍受有損害者。（編輯：鄭雪文）1081231

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