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資本市場雙語化 上市公司113年發布中英文重訊

最新更新：2020/01/02 21:13

（中央社記者潘智義台北2日電）台灣證券交易所今天宣布，為推動資本市場雙語化政策，民國113年起，全體上市公司均須同時發布中英文重大訊息。

證交所表示，提升資本市場雙語化、走向金融國際化，提升國家競爭力，修正「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」部分條文。將依資本額或外陸資持股比例條件，依4階段逐步規範上市公司同步發布中、英文重大訊息。

證交所說明，第一階段自109年7月1日起生效，108年底實收資本額達新台幣150億元以上的上市公司，須同步發布中、英文重大訊息。

第2階段自110年起生效，109年底實收資本額達新台幣100億元以上，或109年召開股東常會時股東名簿記載的外資及陸資持股比率合計達30%以上者。

第3階段自111年起生效，110年底及111年底實收資本額達新台幣20億元以上，或110年及111年召開股東常會時股東名簿記載外資及陸資持股比率合計達30%以上者，於次年起，即分別於111年及112年適用發布英文重大訊息。第4階段自113年起生效，全體上市公司適用發布英文重大訊息。

證交所統計，目前已發布英文重大訊息的上市公司有289家，各階段適用發布英文重大訊息上市公司應注意法規實施時程，預先妥為因應。（編輯：趙蔚蘭）1090102

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