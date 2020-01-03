蘋果首度衝上300美元 蘋概股齊漲簇擁

（中央社記者韓婷婷台北3日電）美股4大指數在2020年開盤第1天開高擺尾同創新高，蘋果（Apple）股票分割後首度站上300美元，激勵台灣蘋概股全面開高，台股三王台積電、大立光與鴻海股價氣勢如虹。

蘋果股價儘管在2019年全年已大漲近90%，2020年開紅盤第1天再展強勢，開高後一路走高，尾盤勁揚2.28%收在300.35美元，續創分割後新高價。激勵台灣蘋果相關供應鏈齊漲簇擁，股王大立光、可成、臻鼎-KY、台郡、康控-KY等早盤漲幅都一度超過2%。

受惠多鏡頭及後鏡頭供貨比重可望大幅提升的玉晶光加緊腳步追趕大立光，近來在外資持續加碼推升下股價站上600元關卡，持續創下歷史新高價，今天在過高後在短線獲利了結賣壓下，漲幅相對趨緩，早盤維持在平盤上下小幅震盪。

台積電今天續強，漲幅一度也有1%以上，持續扮演台股多頭火種，被動元件的國巨也在5G世代來臨，基地台、手機、汽車用量均擴增帶動下，再度重回供不應求的漲價市況，股價竄出大漲逾7%，成為新亮點。鴻海則有越走越高的趨勢，早盤漲幅超過1%。

台灣蘋概股在2019年表現並不如蘋果本尊強勢，個股間表現也不太同調，今年能否整軍齊步走仍有待觀察，不過不少法人看好5G帶動的換機潮，加上因應5G元件需求及規格提升所推動的產業動能，受惠產業包括鏡頭、被動元件、半導需、功率放大器（PA）、微波通訊（RF）、記憶體、散熱、基頻IC等。

中國大陸央行2日宣布將於6日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，加上美中貿易也即將簽訂第1階段協議，增強投資人對2020年全球經濟成長的樂觀預期，道瓊工業指數大漲330.36點，勁揚1.16%，以28868.8點再創新高，也激勵台股今天持續創波段新高。（編輯：楊凱翔）1080103