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美擊斃伊朗指揮官油價大漲 亞股走勢分歧

最新更新：2020/01/03 20:43

（中央社香港3日綜合外電報導）伊朗軍方高級指揮官今天清晨突然遭美國擊斃，中東緊張升溫，油價應聲飆漲超過4%，投資人逃往避險標的，日圓匯價和金價勁揚。在能源類股攀高之下，亞洲股市今天收盤漲跌互見。

與伊朗關係密切的伊拉克準軍事部隊「人民動員」（Hashed al-Shaabi）今天稍早宣布，伊朗「聖城部隊」（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）在巴格達國際機場遭襲擊身亡。

美國總統川普隨後在推特張貼一張美國國旗圖片。美國國防部並表示，川普親自下令追殺蘇雷曼尼。

伊朗最高領導人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）則警告將採取「嚴厲報復」，伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）也說，美方行動是「令情勢惡化的危險行為」。

亞洲股市昨天大多走揚，歸功於美中貿易協議持續激勵樂觀氣氛、各國央行放寬貨幣政策，以及英國脫歐相關疑慮緩和。

然而瑞穗銀行（Mizuho Bank）分析師史蒂芬‧梁（Steven Leung，譯音）指出：「投資人擔心伊朗情勢惡化，可能會出現一些報復行動；加上週末將至，人們會想先減少曝險。由於過去1個月左右股市上漲許多，因此傳出任何壞消息，都讓投資人有理由獲利了結。」

香港股市今天終場下跌0.3%。上海股市收低0.1%，新加坡和孟買股市收跌0.4%，曼谷股市也收黑。

不過，雪梨股市收盤上漲0.6%。首爾和台北股市小漲0.1%。威靈頓股市收高0.9%，吉隆坡、馬尼拉和雅加達股市也全收紅。東京股市適逢新年連續假期休市。（譯者：李宛諭/核稿：張正芊）1090103

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